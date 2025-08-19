La torta italiana di Madonna per il suo compleanno è un Labubu gigante

Le star non vanno troppo sul sottile quando si tratta di festeggiamenti. Se la classe non è sempre la firma delle e dei VIP al momento di spegnere le candeline, l’originalità è di certo un fil rouge che ha accompagnato anche la celebrazone della 67° primavera di Madonna. La regina del pop ha scelto la Toscana per festeggiare il grande giorno, portando una ristretta cerchia di amici e parenti a Siena, dove il 16 agosto – giorno del compleanno della cantante – si è svolto il celebre Palio. A siglare la parte gastronomica della festa, la firma dello chef Luca Ciaffarafà e una torta di compleanno che segue le mode del momento.

La cena di compleanno di Madonna

“I sogni si realizzano davvero”, scrive Madonna sulla sua pagina Instagram, condividendo i momenti salienti del suo compleanno festeggiato a Siena in occasione del Palio. Veronica Ciccone si è goduta la storica manifestazione dall’alto di palazzo Pannocchieschi d’Elci in Piazza del Campo, prima di passare alla parte gastronomica dei festeggiamenti.

La cantautrice statunitense ha scelto di trascorrere la serata del suo 67° compleanno presso il Grand Hotel Continental della cittadina toscana. L’albergo cinque stelle lusso ha accolto lei e i suoi ospiti (tra cui i figli Rocco Ritchie e David Banda, il compagno Akeem Morris, e il cantante Sting) per un’elegante cena sulle note di un pianoforte, presieduta dallo chef Luca Ciaffarafà.

A ospitare l’evento il sontuoso e affrescatissimo Salone delle Feste, al cui lungo tavolo, secondo le indiscrezioni, sarebbero stati gustati piatti come il risotto all’ortica e scaglie di tartufo estivo mantecato con olio evo e formaggio di anacardi, e la sinfonia di zucca e zucchini, ricotta vegana e confettura di finocchi.

Tutto abbastanza sobrio? Fino all’arrivo della torta, forse: un dessert di puro rosa su cui troneggiava un gigantesco Labubu, i pupazzetti per cui il mondo sta inspiegabilmente impazzendo. A completare il dolce, la scritta “Happy Birthday Madudu”, un gioco di parole fra il nome dell’artista e quello dei pelosi personaggi cinesi.