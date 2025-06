Requiem per il caviale, servito accanto alla torta a forma di sedere di Emily Ratajkowski

Gastronomia di design (letteralmente) in scena per il 34° compleanno della supermodella.

Questo pomeriggio veniamo da voi con una notizia da… torta, diciamo così. Non una torta qualunque, però, bensì quella del 34°compleanno della top model Emily Ratajkowski, che è stata sorpresa con un dolce incapace di passare inosservato. Il suo dessert di compleanno, sovrastato da candeline a mo’ di agopuntura, aveva la forma di un sedere (il suo, a quanto pare), con tanto di bikini color aragosta e stringhe allacciate dietro la schiena edibile. Una torta che, come dice la stessa supermodella, ha dettato il tema dell’intera festa.

Torte-sedere e caviale à gogo

Dal dolce allo stile del ballo, Emily Ratajkowski racconta sul suo ultimo reel di Instagram il fil rouge della sua festa di compleanno, durante la quale ha festeggiato la sua 34° primavera.

Una primavera a suon di twerk e dal gusto di torta a forma di sedere, su cui campeggiavano margherite e le doverose candeline per l’occasione. A firmare il corposo dessert nessun nome della pasticceria, bensì un’artigiana rinomata ma di altra categoria: è Laila Gohar, un’artista e designer che ha fatto del cibo il suo mezzo d’espressione.

Guardando dentro le cosce della supermodella – quelle replicate in dolce, s’intende – non ci troviamo muscoli e nervi, ma quelli che sembrano strati di pan di spagna e, presumibilmente, cioccolato; non manca poi un coltellaccio infilzato nella natica di Ratajkowski.

A troneggiare in bella mostra in più di uno scatto su Instagram, spesso accanto alla torta-fondoschiena, una ciotola apparentemente senza fondo carica di caviale. D’altronde, perché frenare la fantasia? C’è chi consuma questo pregiato prodotto ittico spalmato su una tartina con del burro, ma chi vieta di abbinarlo anche a una bella fetta di torta? O forse anche il caviale, più o meno come il dessert, era più un atto espressivo che gastronomico?