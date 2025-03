La trovata di un birrificio canadese per sopravvivere a Trump: una cassa di 1.461 birre

Sul confine tra Stati Uniti e Canada c’è aria pesante. Questione di dazi, come avrete intuito, dazi a cui la foglia d’acero ha risposto a suon di boicottaggi. C’è chi fa dello spirito, però, e allo stesso tempo lo usa come leva per fare degli affari: trattasi di Moosehead Breweries, il più antico birrificio canadese, che ha pensato a una “offerta speciale” pensata appositamente per sopravvivere a Trump.

Tanto semplice quanto eloquente: una cassa composta da 1.461 lattine di birra che, considerando il ritmo di un brindisi al giorno, si rivela “appena sufficiente per superare l’intero mandato presidenziale” del numero uno a stelle e strisce.

Il “Pacchetto Presidenziale”

Insomma: una cassa di inviti a pensare ad altro. “Se l’inizio del 2025 ci ha insegnato qualcosa è che ci vorrà determinazione per superare quattro anni di incertezza politica” ha affermato Karen Grigg, direttrice marketing di Moosehead, “e quale modo migliore per superare ogni giorno se non con una vera birra canadese”. Non condividiamo troppo l’idea degli alcolici come paliativo, ma tant’è.

Casa Moosehead, è chiaro, non è troppo contenta dei dazi minacciati e/o imposti da Donald Trump.In un’intervista con la CTV News canadese, il CEO di Moosehead Andrew Oland li ha definiti “una gran delusione”, e ha spiegato di essere davvero amareggiato per la tensione con i vicini a stelle e strisce.

Il “Presidential Pack”, com’è stato battezzato, è risposta ironica ma anche pratica. Stando a quanto riportato dai media d’Oltreoceano è disponibile per l’acquisto solamente sul sito del birrificio e per i soli residenti delle province canadesi di Ontario, New Brunswick e Nova Scotia. Il prezzo? 3 mila e 400 dollari canadesi, equivalenti a poco più di duemila euro, consegna debitamente inclusa.

“Non abbiamo idea di come andranno i prossimi quattro anni” ha continuato Grigg. “L’impressione, però, è che il Presidential Pack possa rivelarsi utile per sopravvivere”. Oland, dal canto suo, è invece convinto che alla fine trionferà il patriottismo: il movimento “Buy Canadian“, nato in risposta ai dazi mossi tra Trump, rappresenta “una vera opportunità per i birrifici canadesi”.