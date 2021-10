La Whisky Week arriva a Treviso il 23 e 24 ottobre

di Luca Venturino 13 Ottobre 2021

La Whisky Week sbarca negli spazi di OpenDream, a Treviso, il 23 e 24 ottobre: si tratta del secondo di una serie di incontri itineranti che toccheranno nei prossimi mesi le tantissime città italiane in cui si annidano appassionati di distillati. Più precisamente, sarà la culminazione di una serie di incontri “Fuori Fabbrica” nei principali bar, ristoranti e hotel trevigiani, e proporrà agli appassionati del distillato assaggi in sicurezza e in tutto relax, tra fumo lento e qualche sorpresa, mentre un servizio catering attivo tutto il giorno renderà l’evento family friendly.

L’appuntamento sarà sabato dalle ore 14 alle 23 e domenica dalle ore 12 alle 19 e il biglietto, in prevendita a 15 euro, include l’ingresso al festival e un bicchiere con tasca portabicchiere. Gli assaggi, invece, si potranno effettuare con una serie di “wtoken”, a partire dai 2 euro. Claudio Riva, presidente del Whisky Club Italia che ha organizzato l’evento, sottolinea con soddisfazione come il festival sarà “in linea con le politiche legate all’emergenza sanitaria”, e sarà l’occasione per gli “appassionati di concedersi assaggi che difficilmente potrebbero trovare tutti insieme”.