Lactalis ha acquisito l’azienda Ambrosi, specializzata in Parmigiano Reggiano e Grana Padano

di Manuela 27 Luglio 2022

Ancora shopping fra grandi aziende. Questa volta andiamo nel settore lattiero-caseario perché la francese Lactalis ha acquisito l’italiana Ambrosi, azienda specializzata nella produzione e distribuzione di Parmigiano Reggiano e Grana Padano.

Il gruppo Lactalis e la famiglia Ambrosi hanno ufficialmente siglato un accordo di cessione di tutto il capitale dell’Ambrosi S.p.A. (il tutto con le autorizzazioni delle autorità competenti). Inoltre il gruppo EMMI, che possiede il 25% della Ambrosi, cederà le sue partecipazioni alla Lactalis.

L’Ambrosi è specializzata nel produrre e distribuire due Dop importanti italiane, il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano. Con un fatturato di 420 milioni di euro e 430 collaboratori, adesso entra a far parte della Lactalis, azienda francese che nel mercato di queste due Dop non era granché presente.

L’accordo raggiunto fra le due aziende prevede la conferma del management odierno, anche se lo scopo rimane quello di velocizzare la crescita internazionale.

Giovanni Pomella, amministratore delegato del gruppo Lactalis in Italia, ha spiegato che questa operazione vuole confermare il desiderio del gruppo di sostenere e sviluppare la filiera lattiero-casearia italiana. Grazie alla rete commerciale internazionale di Lactalis, due eccellenze italiane come il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano potranno espandere ulteriormente la loro presenza internazionale, arrivando a sbarcare anche in nuovi mercati.

Dal canto suo Giuseppe Ambrosi, presidente e amministratore delegato della Ambrosi S.p.A., ha confermato che dopo 80 anni di storia in cui hanno sviluppato le vendite dei loro formaggi in Italia, ora grazie a Lactalis potranno incrementare la loro presenza anche in altri paesi.