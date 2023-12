Lactalis punta sull’Italia con un investimento da 160 milioni di euro

Lactalis conferma l'Italia come Paese strategico, e annuncia un investimento di 160 milioni di euro per il biennio 2023-24.

Investimenti importanti e una nuova sede all’orizzonte – Lactalis, colosso lattiero caseario d’Oltralpe, conferma l’Italia come importante punto nevralgico nella propria strategia aziendale, e annuncia un nuovo piano di investimento dal valore complessivo di 160 milioni di euro per il biennio 2023-24. Una mole economica che, stando a quanto lasciato trapelare fino a ora, dovrebbe confluire in particolare sulle attività del Gruppo in materia di sostenibilità, ricerca e sviluppo e logistica “in in favore di una sempre maggiore capillarità, ammodernamento degli stabilimenti e valorizzazione delle Dop”. Nel pacchetto delle novità non manca, come accennato nelle righe precedenti, anche una nuova sede a Milano Romolo.

Lactalis in Italia: i numeri del gigante d’Oltralpe

Quella di Lactalis in Italia è ormai una presenza importante, recentemente ribadita anche grazie all’acquisizione del gruppo bresciano Ambrosi e che naturalmente trova una ulteriore conferma nel piano di investimenti appena annunciato. Nel corso degli ultimi cinque anni, stando a quanto rilevato dallo Studio Impatto Paese condotto da The European House – Ambrosetti, presentato durante l’evento “Alimentiamo il futuro”, il colosso francese ha investito nel tessuto del nostro caro e vecchio Stivale un tesoretto di oltre 248 milioni puntualmente distribuiti tra “sicurezza alimentare, tutela della salute dei dipendenti, riduzione degli impatti ambientali della produzione, riduzione della complessità operativa e aumento della capacità produttiva”.

Numerosi, in questo senso, gli indizi che presentano l’Italia come meta evidentemente gradita al gruppo Lactalis: durante lo scorso anno l’azienda ha investito un totale 54,6 milioni di euro, di cui l’88% destinato al miglioramento, manutenzione e ammodernamento dei propri siti in Italia; mentre nel 2023 ne sono stati investiti altri 64.

È naturale che, dietro una tale mole di investimenti, ci siano ritorni di natura economica altrettanto importanti. Numeri alla mano, si calcola che Lactalis abbia registrato nel contesto del Bel Paese un un significativo aumento delle proprie ricadute economiche, misurate come giro d’affari diretto, indiretto e indotto, raggiungendo 7,6 miliardi di euro.

“In un contesto economico sempre più dinamico, è essenziale investire nello sviluppo della filiera lattiero-casearia per garantire la sua competitività” ha dichiarato Giovanni Pomella, amministratore delegato di Lactalis in Italia, in riferimento all’annuncio dei più recenti investimenti. “Come leader del settore abbiamo la responsabilità non solo di continuare a investire, ma anche di fare rete e individuare percorsi condivisi dai diversi attori del comparto, che possano supportare i prodotti lattiero caseari italiani in casa, attraverso un sempre maggiore focus sulla sostenibilità, e all’estero, attraverso la valorizzazione delle nostre specialità locali”.