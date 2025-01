Ladri fanno irruzione in un bar ma si accontentano di bere qualche birra

Vedetela come una questione di priorità, o se preferite come la più nitida dimostrazione di efficienza del nuovo anno. Vogliamo dire: il fine del denaro non è forse di spenderlo? E allora tanto vale saltare un passaggio e tagliare la testa al toro. O meglio, stappare la birra.

Siamo in quel di Tiruttani,India. La giornata del proprietario di un bar, nostro protagonista, inizia con una sorpresa amara: chiari segni di forzatura, di manomissione, di irruzione. Insomma, uno degli incubi più comuni per qualsiasi imprenditore nel mondo dell’ospitalità (e non solo): qualcuno di non invitato che riesce a entrare all’interno durante l’orario di chiusura. Ladri.

La scelta tra cassaforte e frigo

Manomettere la serratura dev’essere stato un lavoraccio, uno di quelle fatiche che asciugano la gola. Pare che i nostri Arsenio Lupin, una volta all’interno del bar, non ci abbiano pensato due volte a dirigersi verso i frighi. I rapporti dei media locali, d’altro canto, parlano chiaro: del denaro custodito all’interno del locale (poco più di tremila euro, stando a quanto lasciato trapelare) non manca nemmeno un centesimo. Discorso diverso per le birre che riposavano nei frighi: per loro nessuna pietà.

Come traccia inequivocabile del passaggio di una banda di assetati il proprietario ha trovato una collezione di bottiglie vuote, solitarie testimoni del fattaccio. L’uomo prima e gli agenti delle forze dell’ordine poi si sono adoperati per controllare lo stato del fondo cassa e della cassaforte, com’è ovvio, ma senza trovare nemmeno la più vaga traccia di interesse.

Dicevamo: se il fine del denaro è quello di essere speso, perché prendersi il disturbo a riempirsi le tasche? Tanto vale viaggiare leggeri ma con la pancia (la vescica?) piena. Ma potrebbe esserci di più.

I colleghi di the drinks business fanno notare che l’India è rimasta per qualche tempo sull’orlo di una carenza di birra, con alcune province che avrebbero razionato le forniture di particolari brand. Che dire: evidentemente i nostri ladri, oltre a essere assetati, erano anche e soprattutto informati sulle ultime tendenze di mercato.