Lady Gaga, la dieta speciale per recitare in House of Gucci

Lady Gaga ha dovuto ingrassare un po' per il suo ruolo in House of Gucci, e così ha adottato una dieta a base di pasta e pane.

di Luca Venturino 19 Novembre 2021

Lady Gaga si sta preparando al meglio per vestire i panni di Patrizia Reggiani in House of Gucci, pellicola diretta da Ridley Scott che dovrebbe uscire a dicembre: da circa un anno ha adottato un forte accento italiano, e ha anche cominciato a seguire una speciale dieta a base di pasta e pane per mettere su peso.

Battute a parte, la dedizione di Gaga nel volersi dedicare con così tanta perizia e attenzione a un ruolo cinematografico è davvero encomiabile: come lei stessa ha spiegato nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di The Hollywood Reporter, “C’è un lato negativo nell’impegnarsi in un ruolo in quel modo, perché impone a tutti quelli che ti circondano di adattarsi in qualche modo”. Dopotutto, non stanno più avendo a che fare con Stefani Germanotta (il vero nome di Lady Gaga) che tenta di imitare un accento, bensì con Patrizia Gucci.

E questo livello di immersione comporta anche un peso psicologico non indifferente. In un’altra intervista, stavolta rilasciata a British Vogue, ha spiegato che per tutto il periodo delle riprese non è mai uscita dal personaggio, e alla fine ha avuto problemi a distinguere la realtà dal set del film. “O ero nella mia stanza d’albergo, vivendo e parlando come Reggiani, oppure ero sul set, vivendo e parlando come lei”, ha spiegato.