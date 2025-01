L’affair Esselunga al Grande Fratello fa arrabbiare l’azienda

Momento gossip. Cioè, più o meno. La cornice è quella del Grande Fratello, è vero, ma il nocciolo della questione riguarda, incredibilmente, il cibo – o meglio, la grande distribuzione organizzata. Va bene, veniamo al dunque. Durante una conversazione tra il rugbista Maxime Mbandà e la showgirl Shaila Gatta, quest’ultima avrebbe affermato, senza troppi giri di parole, che solo “i fessi vanno a far la spesa da Esselunga“. La replica dell’azienda non si è fatta attendere, ma non è quello che immaginate.

Qui gatta ci cova

È un momento qualunque della 18° edizione del Grande Fratello. Gatta racconta a Mbandà di quali mezzi usa per muoversi in città, quando parte la domanda del rugbista: “Quindi tu vai a fare la spesa all’Esselunga?”. Apriti cielo. Non importa quanto celermente la regia abbia censurato la parte finale della risposta dell’ex velina, ormai tutto il Paese ha sentito: solo i fessi fanno la spesa là. Quello che succede dopo è un classico esempio di viralità sui social: l’hashtag Esselunga va in tendenza, ma la reazione dell’azienda non è da copione.

Niente comunicati seriosi o azioni legali, no. Il supermercato adotta un approccio di instant marketing molto più efficace, cavalcando l’onda con un meme. “Quando scopri di essere in trend. Qui gatta ci cova”. Il maiuscolo usato nella storia pubblicata su Instagram permette di giocare ancora meglio con il nome comune e quello proprio, e la frecciatina è servita in men che non si dica.

Se vi sentite offesi dall’affermazione della ballerina, non preoccupatevi, c’è chi ha preso inconsapevolmente le vostre difese. Alfonso Signorini, conduttore del programma, ringrazia Gatto per avergli dato del fesso – e prosegue con un po’ di pubblicità gratuita spiegando che con la sua carta fedeltà ci ha preso pure i coltelli buoni. Della Berkel.