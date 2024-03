Instant marketing fatto bene: Mulino Bianco e i Cileni ripieni di zucchero

Intercettare tendenze e gusti e clamore non è abbastanza – il successo di una buona campagna di marketing dovrebbe anche essere valutato sulla sua prontezza, sulla velocità di esecuzione, sul concertamento tra analisi e azione. Un esempio pratico e soprattutto recente? Beh, Mulino Bianco che decide di inviare a Mahmood un enorme pacco di biscotti “Cileni ripieni di zucchero“.

Immaginiamo che, con la kermesse sanremese ormai abbondantemente alle spalle, sia una buona idea rinfrescarvi un poco la memoria. Immaginiamo che anche i nostri lettori che passano la settimana di Sanremo a ricordare a tutti che no, loro con quello che capita sul palco dell’Ariston non vogliono averci nulla a che fare, abbiano sentito Tuta Gold di Mahmood: nel ritornello il cantante racconta di “gilet neri ripieni di zucchero”, ma in molti avevano capito “Cileni ripieni di zucchero“.

Colazione doppia da qua a Capodanno

Il malinteso, in tutta la sua genuinità, aveva preso a spopolare e ad apparire sulle vetrine dei social media sotto forma di meme e di cover improvvisate e ironiche. Mulino Bianco, dicevamo, ha evidentemente intercettato la tendenza e l’ha resa realtà, inviando un enorme pacco di biscotti – con tanto di baffo biancodorato con su scritto “Gold Edition” – “Cileni ripieni di zuccheri” a Mahmood.

Il cantante, naturalmente, ha apprezzato il gesto – tanto da avere inserito nel suo più recente carosello di scatti pubblicato su Instagram una breve clip in cui spacchetta il regalo, con tanto di hashtag #ProdottoInviatodaMulinoBianco che ormai, da quando lo scorso dicembre è stato aperto il vaso di pandoro, è bene muoversi con una certa cautela.

Mahmood non ha fatto commenti sul pacco in versione XXL di “Cileni ripieni di zucchero” – né nel video in questione né nella didascalia che accompagna il post, a onore del vero -, ma dall’espressione stupita e divertita (e anche un poco confusa, ma è comprensibile) possiamo immaginare che abbia gradito.

A scanso di potenziali equivoci (e annesse gite infruttuose al supermercato) ci pare doveroso sottolineare che i cileni ripieni di zucchero non esistono – né nel catalogo di Mulino Bianco né, come accennato in apertura di articolo, nel testo della canzone di Mahmood. Il che, però, non fa che sollevare nuovi dubbi, che puntualmente troviamo anche nella sezione commenti del post in questione: “Ma io voglio assolutamente sapere se davvero c’erano i biscotti nel paccone gigante!”, scrive una ragazza. Mahmood, ormai il primo passo verso la carriera da influencer a tema food l’hai già compiuto: a quando il video dell’unboxing?