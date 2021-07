L’agricoltura Ue si avvia alla ripresa

La ripresa economica c’è, e il settore agricolo e dell’allevamento ne beneficeranno. È quanto si legge nell’ultimo short-team report della Commissione europea, le analisi e previsioni a breve termine che tre volte all’anno l’organo della Ue tira fuori. Una situazione comunque influenzata principalmente dall’evoluzione della pandemia da Covid-19: tra la campagna vaccinale che prosegue e le varianti che preoccupano, le riaperture dei ristoranti e di tutte le attività fuori casa dovrebbero trainare anche il food.

Per quanto riguarda i seminativi, cereali e simili, i prezzi sono aumentati negli ultimi mesi a causa dell’elevata domanda e dell’incertezza circa il calo del rapporto scorte/consumo a livello mondiale per alcune materie prime. I flussi commerciali dell’UE dovrebbero diminuire nel 2020-2021. Le esportazioni di frumento potrebbero diminuire del 27% su base annua, mentre le importazioni di granturco e di semi di soia potrebbero scendere rispettivamente a 16,5 milioni di tonnellate e a 14,6 milioni di tonnellate. Le esportazioni di zucchero potrebbero scendere al minimo storico di 0,8 milioni di tonnellate, mentre si stima che le importazioni di colza rimangano elevate a causa della limitata ripresa della produzione interna dell’UE e di una forte domanda di oli vegetali. La campagna 2021-2022 potrebbe registrare una ripresa della produzione cerealicola dell’UE, alleggerendo la pressione sui prezzi.

Nel 2020-2021 la produzione di olio d’oliva dell’UE potrebbe raggiungere quasi 2,1 milioni di tonnellate. L’aumento in Spagna dovrebbe più che compensare il calo registrato nei restanti paesi dell’UE. Le vendite al dettaglio potrebbero sostenere ulteriormente una crescita del consumo interno nel 2020-2021 (+ 3%), mentre le esportazioni dell’UE potrebbero rimanere stabili. La produzione vinicola dell’UE dovrebbe rimanere stabile nel 2020-2021, attestandosi a circa 157 milioni di ettolitri. La produzione è diminuita in Italia e in Portogallo, mentre in Francia, Germania e Spagna si è registrata una crescita. L’uso interno dell’UE potrebbe aumentare, a causa di un aumento degli “altri usi” della produzione vinificata, compresa la distillazione di crisi. Ciò, insieme all’aumento delle esportazioni, determinato in particolare dall’abolizione dei dazi statunitensi sul vino dell’UE, dovrebbe tradursi in una riduzione delle elevate scorte di vino.

La produzione di arance dell’UE ammonta a 6,6 milioni di tonnellate nel 2020-2021. La percentuale di arance utilizzate nella trasformazione potrebbe aumentare. Si prevede che la domanda di arance fresche rimanga a un livello elevato. La produzione di mele nell’UE rimane stabile a 11,5 milioni di tonnellate nel 2020-2021. Le esportazioni dell’UE dovrebbero continuare a diminuire a causa della forte domanda interna e dei conseguenti prezzi elevati.

Nel 2021 si prevede un aumento della produzione di latte nell’UE, dovuto a un aumento della resa (+ 2%), che dovrebbe più che compensare il continuo declino del bestiame da latte in Europa. La buona domanda mondiale e dell’UE dovrebbe migliorare ulteriormente con la riapertura dei servizi di ristorazione, soprattutto nella seconda metà del 2021. Potrebbe continuare a sostenere i prezzi dei prodotti lattiero-caseari dell’UE, traducendosi in un aumento dei prezzi del latte crudo dell’UE pagati agli agricoltori. Il consumo di formaggi e burro nell’UE potrebbe beneficiare in modo particolare della ripresa dei servizi di ristorazione, mentre le vendite al dettaglio di tali prodotti dovrebbero rimanere a un livello più elevato rispetto al periodo precedente alla pandemia.

Invece, la produzione di carni bovine dell’UE dovrebbe diminuire leggermente nel 2021, principalmente a causa di un adeguamento strutturale nel settore delle carni bovine e lattiero-caseario associato a una minore domanda. Le esportazioni verso mercati di valore elevato dovrebbero continuare ad aumentare grazie ai recenti accordi commerciali, come quelli con Canada e Giappone. Il settore avicolo, infine, come si legge nel rapporto, continua a crescere lentamente nell’UE. Sebbene si preveda una ripresa degli scambi commerciali, le misure anti COVID-19 adottate dall’UE e l’influenza aviaria hanno esercitato un’importante pressione al ribasso sul mercato.