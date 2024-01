L’Amarone Masi festeggia l’anno del Dragone con il Costasera Lunar

In occasione del Capodanno cinese, ecco che l'Amarone Classico Masi lancia l'edizione limitata Costasera Lunar - New Year of the Dragon, dedicata all'anno del Dragone

Anche l’azienda Masi Agricola ha deciso di festeggiare il Capodanno cinese 2024, ma a modo suo, ovviamente. Ecco dunque che in occasione dell’anno del Dragone (secondo il calendario cinese entreremo nell’anno lunare del Drago il 24 febbraio 2024) l’Amarone Classico propone un’edizione limitata a tema, la Costasera Lunar – New Year of the Dragon.

Che no, non è una strana commistione fra Sailor Moon e Dragonball, bensì il classico Amarone della Valpolicella, ma con un’etichetta da collezione a tema draghi.

L’Amarone Classico Costasera Lunar non sarà da solo

Già, perché se ci avete fatto caso, l’anno scorso la cantina veronese aveva lanciato una prima edizione dedicata al calendario lunare cinese (nel 2023 si è festeggiato l’Anno dei Coniglio). Visto che l’idea era piaciuta, ecco che quest’anno non solo si replica, ma la Masi Agricola ha deciso di creare una vera e propria collana di dodici bottiglie da collezione dedicate ovviamente ai segni zodiacali del calendario lunare cinese (per la precisione ci saranno: Topo, Bufalo, Tigre, Coniglio, Drago, Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale).

L’occasione è anche quella di ricordare la presenza dei vini dell’azienda sul mercato asiatico: sono quarant’anni che Masi distribuisce gli Amaroni in questa zona. Alessandra Boscaini, direttore vendite di Masi Agricola, ha infatti spiegato come i mercati asiatici abbiamo sempre avuto un ruolo fondamentale nel percorso di crescita internazionale del marchio.

Queste le sue parole: “La cultura cinese in particolare, con la sua storia millenaria, vanta un’incredibile ricchezza di simboli e tradizioni a cui ci siamo ispirati per la collezione Costasera Lunar, promozionata su WeChat e Little Red Book, le piattaforme di e-commerce e social network più diffuse in Asia, con un impatto significativo sulla crescente community di consumatori dell’area”.

Ovviamente anche l’etichetta sarà a tema. Il motivo base sarà il rosso, su cui campeggia un drago dorato ispirato alla danza tradizionale dei festeggiamenti del Capodanno Cinese. Neanche a dirlo, il drago raffigurato è in stile orientale, non occidentale. In oriente il drago è simbolo di fortuna, buona sorte, forza, dignità, fertilità, saggezza e ricchezza. Tutti concetti che vogliono essere richiamati in questa limited edition.

Un’edizione limitata che strizza l’occhio a una festività, quella del Capodanno Lunare e a una tradizione della Cina, quella dello zodiaco del calendario lunare cinese, assai amate anche all’estero e che viene riproposta anche negli ambiti più insospettabili. Dove? Beh, così su due piedi mi vengono in mente gli eventi a tema su Animal Crossing e Pokémon Go. Non si sfugge al calendario lunare cinese da nessuna parte.