L’amministrazione Trump è in lotta contro i coloranti alimentari

Dopo le sue diverse uscite sulla sicurezza alimentare e la salute, totalmente in contraddizione con le pratiche incoraggiate dalla Food and Drug Administration, il segretario nazionale USA per la sanità Robert F. Kennedy Jr. procede con la messa in pratica dei lavori della commission MAHA, “Make America Healthy Again” (rendiamo l’America nuovamente sana, parafrasando il celebre “Make America Great Again”), che si promette di contrastare il sensibile abbassamento dell’aspettativa di vita degli americani e l’incidenza di malattie croniche.

Nell’obiettivo suo e del commissario della FDA Marty Makary, sono entrati i coloranti artificiali, che l’amministrazione Trump vorrebbe eliminare dall’alimentazione dei cittadini statunitensi, come specificato in una nota stampa diffusa dal Dipartimento della Sanità.

Bando ai coloranti

Un’attività che era già stata avviata quando Joe Biden era ancora inquilino della Casa Bianca, quando fu bandito il “Red dye No. 3”, colorante rosso brillante conosciuto in Europa con la sigla E127.

Nel marzo appena passato Kennedy ha collaborato col Governatore del West Virginia Patrick Morrisey, facendo di quello stato il primo a bandire totalmente i coloranti alimentari artificiali, dopo che alcuni studi scientifici li hanno collegati a dei problemi di apprendimento e disturbi nel comportamento dei bambini.

Gli studi risalgono al 2022 quando è stato dimostrato che un’esposizione a grandi quantitativi di Red No. 3 provoca l’insorgenza di tumori nelle cavie da laboratorio a causa di un meccanismo di risposta ormonale nei roditori maschi: non ci sono studi che confermano lo stesso effetto in altri animali o negli esseri umani.