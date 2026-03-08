L’ammissione e le scuse di René Redzepi: “Sono diventato lo chef che non avrei mai voluto essere”

Lo scorso 7 marzo il New York Times ha pubblicato un’inchiesta, a firma di Julia Moskin, sui maltrattamenti e gli abusi che, secondo 35 testimonianze di ex dipendenti, si sarebbero svolti al Noma, il ristorante di René Redzepi, tra il 2009 e il 2017.

La pubblicazione dell’inchiesta sul cartaceo è prevista per l’11 marzo, lo stesso giorno in cui, dalle 4 alle 6, si svolgerà di fronte alla sede del Noma di Los Angeles una manifestazione di lavoratori che vogliono segnalare gli abusi subiti. Non è un giorno a caso: è il giorno designato da René Redzepi per l’apertura del suo pop up a Los Angeles, nel quartiere esclusivo di Silver Lake, presso il The Paramour Estate.

Non è una notizia nuova. Noi, degli abusi al Noma, ne avevamo parlato, tra i primi in Italia, già a metà febbraio, quando il profilo Instagram di Jason Ignacio White, direttore del laboratorio fermentazioni del Noma dal 2017 al 2022, aveva iniziato a raccogliere testimonianze. Ma l’inchiesta del quotidiano più importante del mondo in effetti suggella la questione con la sua autorevolezza. White, che ha avuto una diagnosi di disturbo post traumatico per le violenze vissute durante il suo periodo al ristorante, ha iniziato a parlare della cosa e ha dato la stura a una serie di testimonianze che si sono raccolte attorno al suo profilo social.

Il primo post sulla questione data il 6 febbraio, ma ora il suo profilo è completamente invaso dalle testimonianze che gli sono arrivate, fino alla dichiarazione di inizio marzo in cui dice che tutto il suo lavoro sulle fermentazioni nei ristoranti del mondo è stato messo in pausa per “Dedicare la sua vita ad aiutare la nostra industria [del fine dining]”.

Le scuse di Redzepi

In questo contesto è finalmente arrivata la dichiarazione dello chef che, come aveva fatto White, ha affidato a Instagram il suo comunicato.

“Non riconosco tutti i dettagli di queste storie, ma posso vedere in loro abbastanza dei miei comportamenti del passato per capire che le mie azioni sono state dannose per la gente che ha lavorato con me”.

In uno slideshow di quattro pagine chiede “profondamente” scusa a tutti quelli che hanno sofferto e segnala che ha lavorato per cambiare negli ultimi dieci anni, con riflessioni, terapie e anche con il suo allontanamento dal servizio in cucina. Il timing per cui le cose hanno iniziato a cambiare già 10 anni orsono è tutto da dimostrare, dato che White ha lavorato al Noma fino al 2022, tuttavia coincide con le testimonianze del NYTimes che arrivano fino al 2017: un segnale importante di cosa lo chef considera attendibile e cosa no.

Poi Redzepi si lancia in uno, scontatissimo, racconto delle pressioni subite da lui, giovane chef: “Quando ho iniziato io le percosse, l’umiliazione e la paura erano semplicemente parte della cultura dell’ambiente”. Anche se, leggendo le testimonianze degli ex dipendenti del Noma, quello che hanno vissuto loro sembra un sistema molto poco istintivo e molto ben strutturato di torture psicologiche e fisiche, degne della migliore setta dedita al controllo degli esseri umani.

Ovviamente Redzepi, nel suo post, segnala anche che i sogni di lui, giovane cuoco, erano quelli di creare un ristorante in cui nessuno avrebbe più dovuto subire quelle molestie, ma anche che questi sono si sono infranti quando anche lui, schiacciato dalla pressione, è diventato proprio quello che aveva giurato di non diventare. E tuttavia commenta: “Questo non è una giustificazione”. Ma davvero?

Infine il ringraziamento al suo attuale staff, che suona come una disperata captatio benevolentiae: “L’organizzazione che il Noma ha oggi è molto differente da quella del passato”. E questo grazie al suo team, che lo ha aiutato a trasformare la cucina e che lo spinge a fare meglio ogni giorno. E conclude con un impegno: “Non posso cambiare quello che ero. Ma posso assumermene la responsabilità e cercare di lavorare per migliorare”.

Probabilmente non si poteva fare di più o diversamente, ma queste scuse — che seguono un copione da manuale di retorica e sono probabilmente state scritte dal suo team legale — arrivano proprio quando non si poteva più farne a meno, vista l’uscita del New York Times, l’imminente manifestazione e l’apertura del pop up di Los Angeles, da 1500 dollari a pasto, che forse non sarà quel successo imprenditoriale in cui lo chef sperava.