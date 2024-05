L’ananas più raro al mondo è rosso e costa più di 350 euro

Guscio rosso, polpa naturalmente gialla. Lo scorso gennaio la Fresh Del Monte, uno dei principali produttori e distributori di frutta e verdura al mondo, presentò il Rubyglow, una rara varietà di ananas che salta all’occhio per il suo guscio insolitamente rosso. L’idea del colosso a stelle e strisce fu quella di programmare il debutto nella sola Cina, e soprattutto in concomitanza con il capodanno lunare cinese così da assicurare una risonanza mediatica pressoché totale.

Ora, ad appena una manciata di mesi di distanza, Del Monte è pronta ad allargare la distribuzione di Rubyglow a comprendere anche gli Stati Uniti: stando a quanto lasciato trapelare dall’azienda l’ananas “più esclusivo al mondo” sarà reso disponibile presso una serie di negozi alimentari o alcuni rivenditori online a prezzi che, a un primo sguardo, paiono tutto fuorché economici.

Rubyglow: un po’ ananas, un po’ arte

Il comunicato stampa che ne accompagna il debutto a stelle e strisce descrive il nostro protagonista come un “frutto ‘design’ di lusso ultra premium pensato per i consumatori di fascia alta” – una definizione che, a onore del vero, ci pare più adatta a una raffinata opera artistica che a un frutto. Ma d’altro canto chi siamo noi per dire che le due cose non possano coincidere? Lo stesso packaging, a onore del vero, suggerisce una certa raffinatezza – l’ananas viene venduto senza la sua fitta corona di foglie dure, all’interno di una scatola che si apre come una sorta di origami.

Immaginiamo che a questo punto la vostra curiosità sia attirata anche e soprattutto dal capitolo prezzi, già accennato in apertura di articolo: se è bene notare che i prezzi esatti dell’ananas rosso saranno naturalmente stabiliti dai singoli rivenditori a tempo debito, possiamo improvvisare una stima grazie ad alcuni – come Melissa’s Produce – che hanno già comunicato la propria scelta, piazzandolo a un prezzo di vendita di 396 dollari (equivalenti grossomodo a 370 euro).

A giustificare tale prezzo, si legge nel comunicato stampa, occorre valutare anche e soprattutto la bassissima produzione: quest’anno saranno disponibili solamente cinquemila ananas Rubyglow, e appena tremila nel 2025. Stando a quanto riportato da Del Monte si tratterebbe di un particolare incrocio tra un ananas tradizionale e un ananas Morada coltivato in Costa Rica. Vale però la pena notare che non è chiaro se tale rarità sia una conseguenza di una scarsità artificiale, da impiegare come maliziosa strategia per aumentare i prezzi, o di una effettiva bassa produttività dei semi.