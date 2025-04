Lanciato il whiskey irlandese più antico al mondo

Le ultime gocce di whiskey di un’antichissima distilleria ormai chiusa da 50 anni arrivano sul mercato. 50, come gli anni di questo whiskey irlandese dal nome The Silent Distillery Collection Chapter Six, il sesto e ultimo “capitolo” di una collezione iconica che ha portato sugli scaffali il nettare di un’azienda chiusa nel 1975. Le preziose botti sono state recuperate da Midleton Very Rare, che, come evidente dal nome, commercializza un whiskey raro e pregiato.

Il whiskey più antico del mondo in commercio

Sei capitoli; uno per ogni whiskey lanciato sul mercato, tutti provenienti dall’antica distilleria irlandese che ha recuperato i preziosi liquidi di un’azienda diventata iconica. Il sesto capitolo rappresenta le ultime gocce del prodotto, in questa versione proveniente dall’annata 1973 e distillata da Emeritus Max Crockett in quello che al tempo era il più grande alambicco al mondo – oggi in esposizione presso la distilleria.

Le bottiglie, dal valore di 55.000 sterline l’una (circa 60.000 euro) contengono nettare maturato per cinque decadi, oggi disponibile su pochi, selezionati scaffali. Si parla di meno di 250 pezzi disponibili, per quello che viene considerato il whiskey single pot sill più antico al mondo in commercio.

Il lancio arriva sul mercato poche settimane dopo quello dell’Irish single malt più antico (46 anni). The Silent Distillery Collection Chapter Six è maturato principalmente in botti di rovere americane, ideali per la maturazione a lungo termine. Il prodotto che pochi assaggeranno, oggi, presenta aromi di prugne, fichi, datteri e ribes neri.

L’elegante contenitore è un decanter Waterford in cristallo, racchiuso in un raffinato cofanetto creato con sei tipi di legno diversi, uno per ogni capitolo della storia, e placcature in oro. Queste ultime bottiglie segnano la fine della storica collezione di whiskey, e sono disponibili online e presso pochi rivenditori autorizzati in Irlanda, Regno Unito e Stati Uniti.