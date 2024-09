Langosteria apre a Porto Cervo: il successo del brand che se ne frega del fine dining

Langosteria annuncia la sua prossima apertura in una delle location più chic d'Italia: nuova insegna in Costa Smeralda dal 2026.

Langosteria, il brand-ristorante di Milano (almeno in origine) che si è fatto una fama non indifferente per la cucina di pesce elegante, mette mano all’agenda 2026 e annuncia una nuova apertura. In Costa Smeralda, naturalmente.

La nuova Langosteria sarda

La “aragosteria” – questo l’effettivo significato del nome – più famosa di Milano continua a espandersi in lungo e in largo. Non si tratta, stavolta, di un’apertura fuori confine come quella già programmata per Londra o Miami, ma di una nuova insegna tutta italiana, in una location prevedibile per uno dei brand gastronomici più in voga del momento.

Il gruppo atterrerà infatti in Sardegna, per l’esattezza a Porto Cervo, il paradiso chic per eccellenza. Una scelta più che azzeccata per il gruppo in stile ostriche e Champagne fondato da Enrico Buonocore, imprenditore a capo di ben quattro locali a Milano e poi uno a Parigi, un altro a St. Moritz e un altro ancora a Paraggi, frazione di Santa Margherita Ligure. Un’espansione inarrestabile che fissa la prossima puntina sulla mappa in uno dei luoghi più gettonati tra la clientela nazionale e internazionale in cerca della vacanza più “raffinata” possibile.

La partnership

La mossa è ben studiata, con una partnership tra l’imprenditore milanese di origini campane e la società Smeralda Holding, indirettamente controllata da Qatar Investment Authority, e che gestisce alcune tra le strutture più rinomate della zona costiera. La nuova apertura ha tutte le carte in regola per essere un successo in perfetto stile Langosteria, posizionata nel posto giusto per la clientela giusta.

Mario Ferraro, CEO di Smeralda Holding, ha commentato: “Siamo entusiasti di annunciare la partnership con Langosteria, brand di fama internazionale che va ad impreziosire ulteriormente la nostra proposta culinaria creando nuove esperienze memorabili per chi sceglie di venire in Costa Smeralda”. Prossime aperture già segnate in agenda sono Londra e Miami, rispettivamente nel 2024 e nel 2026, che andranno ad ampliare il portfolio di sedi del gruppo.