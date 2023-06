Langosteria apre un ristorante a Londra: è il terzo locale all’estero

di Luca Venturino 18 Giugno 2023

Gruppo Langosteria cresce ancora al di fuori dei confini italiani: il gruppo fondato e guidato da Enrico Bonocore e partecipato da Archive, società indipendente controllata da Ruffini partecipazioni holding è infatti pronto ad aprire un nuovo locale – il terzo nel contesto estero, a essere precisi – in quel di Londra. Stando a quanto lasciato trapelare l’ottava apertura complessiva a marchio Langosteria andrà di fatto ad aggiungersi della nuova destinazione food The Owo, a Whiewall, con una selezione di piatti signature che avranno il compito di esportare anche nella capitale inglese l’esperienza culinaria che ha reso famoso il Gruppo in tutto il mondo.

Langosteria cresce ancora all’estero: tutti i dettagli dell’apertura a Londra

Come accennato in apertura di articolo la nuova apertura a marchio Langosteria andrà a inserirsi in The Owo, acronimo di The old war office, struttura eterogenea apparentemente destinata a diventare nuovo epicentro culinario del tessuto di Londra che dovrebbe ospitare nove ristoranti e tre bar. La lista dei “partecipanti”, se così vogliamo definirli, è decisamente ricca di prestigio: il gruppo Hinduja, che di fatto guida la struttura, ha di fatto recentemente confermato il debutto, tra gli altri, del ristorante parigino Café Lapérouse e del milanese Paper moon; mentre chef Mauro Colagreco – come già vi anticipammo, a tempo debito – andrà ad aprire ben tre ristoranti all’interno del Raffles London at the Owo.

D’altronde è bene notare che il polo in questione, un listed building di grande importanza completamente ristrutturato, ospiterà al suo interno – oltre all’ormai ampiamente spiegata offerta sul piano gastronomico – anche 120 camere e 85 residenze a marchio Raffles, oltre a una spa dedicata e un centro benessere.

Ma torniamo a noi e all’apertura in questa particolare cornice di Langosteria: come anticipato qualche riga più in su si tratta della terza apertura all’estero dopo quella di Parigi, in partnership con Cheval blanc Paris di proprietà di Lvmh, e St. Moritz, presso la baita Chesa Chantarella; e di fatto conferma la strategia del gruppo di posizionare Langosteria in particolari luoghi strategici a livello globale.

Conti alla mano, il gruppo conta già sette ristoranti – di cui la maggior parte, quattro, a Milano. “Sono lieto di poter annunciare l’ottava apertura di Langosteria, la prima nel Regno Unito” ha commentato Enrico Buonocore, ceo del gruppo. ” È da tempo che desideravo inaugurare un ristorante a Londra e credo fortemente che The Oworappresenti il luogo perfetto per questo debutto. Ogni progetto che intraprendiamo è totalmente unico e anche questo ristorante offrirà un’esperienza enogastronomica senza pari. Siamo certi che sarà uno dei migliori ristoranti della capitale”.