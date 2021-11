Las Vegas: i Jonas Brothers aprono il loro secondo ristorante

di Valentina Dirindin 20 Novembre 2021

Se non sapete chi sono i Jonas Brothers è perché siete davvero troppo ma troppo vecchi per entrare nel magico universo delle boy band, e quindi non vi interesserà neanche sapere dell’apertura del loro secondo ristorante a Las Vegas.

Ma interesserà alle mille mila fan mondiali (Kevin, Joe e Nick Jonas hanno venduto la bellezza di 17 milioni di album in tutto il mondo, vedete un po’ voi). Dunque, eccoci qua a scrivere per loro: arriva a Las Vegas – luogo del cuore dei tre fratelli, tanto che uno di loro, Joe, si è sposato proprio nella città del peccato americana – a seconda filiale del loro ristorante di famiglia, Nellie’s Southern Kitchen.

Il ristorante della boy band pop aprirà non in un luogo qualunque, ma all’MGM Grand, nei primi mesi del 2022. “Abbiamo dei ricordi incredibili della nostra esibizione all’MGM Grand Garden Arena, quindi aprire lì Nellie è qualcosa di surreale”, hanno commentato i tre fratelli cantanti.

“Las Vegas ha sempre avuto un posto speciale nei nostri cuori e ora il nostro legame con la città e la sua comunità sarà più forte che mai”. L’originale Nellie’s (il nome è quello della nonna dei tre fratelli, morta nel 2011) è stato aperto dai genitori dei Jonas a Belmont, nella Carolina del Nord, nel 2016.