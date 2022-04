Latina, 13enne muore dopo un morso a un panino al salame, forse era allergica

di Valentina Dirindin 17 Aprile 2022

Tragedia a Latina, dove una tredicenne è improvvisamente morta dopo aver dato un morso a un panino al salame: forse – ipotizzano gli inquirenti – la ragazza ha avuto uno shock anafilattico conseguente a un’allergia che non sapeva di avere.

Martina Quadrino – questo il nome della giovane era in giro con le sue amiche dopo una festa di compleanno in un locale e la passeggiata per rientrare a casa. Una volta tornata nella sua abitazione la ragazza ha cominciato a sentirsi male: le sue condizioni sono peggiorate velocemente e improvvisamente, e i tentativi di soccorso sono stati vani. Le prime ipotesi propendono appunto per una grave conseguenza allergica causata da quel panino al salame che aveva mangiato, a cui probabilmente la giovane era gravemente allergica pur senza saperlo. In ogni caso, ad accertare le cause effettive del decesso sarà l’autopsia che è stata disposta dal sostituto procuratore della Repubblica di Latina Valerio De Luca per far luce sull’accaduto.



L’intera comunità cittadina di Fondi, il comune in provincia di Latina in cui vivevano la ragazza e la sua famiglia, si stringe nel dolore di questo lutto assurdo e insensato. Tanti i messaggi di cordoglio anche sui social network, per quella che è una vera tragedia a cui è davvero difficile trovare un senso.