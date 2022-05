Latina: cene di lusso per i Casamonica che non pagano, ma chiedono soldi perché “della famiglia”

A Latina alcuni esponenti del clan Casamonica non solo non pagavano le cene di lusso consumate, ma pretendevano anche soldi e champagne in cambio in quanto "della famiglia".

di Manuela 27 Maggio 2022

Spostiamoci a Latina perché qui alcuni esponenti del clan Casamonica hanno consumato diverse cene di lusso, rifiutandosi non solo di pagare in quanto “della famiglia”, ma anche pretendendo in cambio soldi, vino e champagne.

Così la squadra mobile di Latina ha finito con l’arrestare ben tre componenti della famiglia, per le accuse di estorsione e tentata estorsione. Tutto sarebbe accaduto un paio di mesi fa quando Diego (43 anni), Guido (23 anni) e Marco (23 anni) Casamonica avevano deciso di pasteggiare in due ristoranti della città, salvo poi rifiutarsi di pagare il conto e chiedendo, anzi, che gli venissero dati dei soldi.

La prima vittima è stata un ristorante sul litorale: qui i tre avevano mangiato una cena di lusso consumando anche diverse bottiglie di vino della cantina, arrivando a un conto di 1.600 euro. Ma arrivati al momento di pagare, se ne erano andati lasciando tutti di stucco.

I tre sono poi andati in un hotel: anche qui hanno tentato di estorcere dei soldi al receptionist. Infine si sono recati in un bistrot: qui hanno consumato cibi e bevande per un importo di 600 euro, ma giunti al momento del conto non solo non hanno pagato, ma si sono fatti dare 160 euro.

Ovviamente i due ristoratori hanno subito denunciato l’accaduto. Così sono partite le indagini che hanno permesso di arrestare il trio: Diego Casamonica è in carcere, mentre Guido e Marco sono agli arresti domiciliari.

Comunque nel Lazio non sono nuovi a situazioni del genere: a febbraio a Roma un 31enne si era rifiutato di pagare la cena al ristorante adducendo come motivazione il fatto che era il figlio di un boss.