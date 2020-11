Latina: rissa in un pub, due feriti finiscono in ospedale

In un pub di Latina scatta una rissa che i giornali locali non esitano a definire “da far west”, che finisce con due giovani finiti in ospedale.

L’episodio è accaduto nella zona dei pub di Latina, in via Battisti, di pomeriggio. Due gruppo di ragazzi si sono trovati in mezzo alla strada, davanti all’attivol’Eight Music Drink&Food, e hanno iniziato a litigare, trasformando velocemente il diverbio in una rissa in piena regola, con tavolini rovesciati e bicchieri e bottiglie rotte.

Il proprietario del locale ha cercato di calmanre gli animi, ma la rissa ormai aveva preso una piega tale che per ripotare la situazione alla normalità è stato necessario l’intervento degli agenti della polizia municipale.

Il bilancio della rissa, senza contare i danneggiamenti subiti dal pub, è di due ragazzi feriti. I due sono stati trasportati in ospedale dove gli sono stati applicati punti di sutura alle ferite riportate, mentre il resto dei partecipanti alla rissa si è dato alla fuga. I due giovani fermati non hanno voluto dare agli agenti che li hanno ascoltati indicazioni sui nomi degli altri ragazzi coinvolti nel litigio.

Ora gli inquirenti stanno visionando i video delle telecamere di sorveglianza del locale per ricostruire l’accaduto e individuare gli altri partecipanti alla mega rissa.

[Fonte: Il Messaggero]