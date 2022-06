Latte, il primo giugno si celebra la giornata mondiale: “È l’alimento più importante”

di Luca Venturino 1 Giugno 2022

Oggi, mercoledì primo giugno, è il World Milk Day – o, se preferite, la giornata mondiale del latte: un’iniziativa che, oltre a celebrare un alimento che di fatto sta alla base della dieta umana fin dalla primissima infanzia, rappresenta anche un’occasione per le imprese operanti del settore di difendere questo prodotto dalle fake news o dai tentativi di introduzione sul mercato di prodotti sintetici alternativi che, pur appropriandosi del nome del latte, non hanno di fatto nulla a che vedere con esso.

Una giornata che per il Bel Paese e per l’Europa tutta è tanto più importante se si considera che quello della produzione e trasformazione del latte è il primo settore dell’agroalimentare italiano ed europeo – un prodotto che, come spiega Paolo Zanetti, presidente di Assolatte, può essere tranquillamente definito “glocal”: locale perché la sua produzione è radicata nella zona d’origine, e globale perché lui e i suoi derivati non conoscono ormai confini.

“La giornata di oggi è un momento per ricordare la rilevanza e il ruolo di un alimento sano e alla base di una filiera dall’elevato valore socio economico, traino del nostro agroalimentare” ha invece commentato il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio. “Il latte è un alimento importante dal punto di vista nutrizionale, ha molti benefici per il corpo umano e viene consumato in tutto il mondo, oltre a essere un ingrediente fondamentale di eccellenze Made in Italy tra cui i formaggi a denominazione d’origine espressione dei nostri territori”.