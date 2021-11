Latte: Stefano Patuanelli firma l’accordo sul prezzo alla stalla

di Manuela 10 Novembre 2021

Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche agricole, ha annunciato tramite un video su Facebook di aver firmato l’accordo sul prezzo del latte alla stalla. Il ministro ha spiegato di aver sottoscritto il protocollo di intesa per il sostegno alla filiera lattiero-casearia.

Queste le sue parole: “È un passo fondamentale, perché tutela le nostre eccellenze del settore, messe sotto pressione da margini sempre più esigui dovuti alla crescita dei costi delle materie prime”.

Patuanelli ha poi continuato sottolineando che bisogna ringraziare la filiera lattiero-casearia non solo per questo importante risultato, ma anche perché ha retto l’impatto della pandemia da Covid-19, garantendo all’Italia il sostentamento anche in questa difficile fase.

Grazie agli accordi raggiunti, verrà creato un Tavolo tecnico dove discutere delle misure per fronteggiare l’emergenza e anche per riuscire ad affrontare i problemi strutturali della filiera. E già oggi Patuanelli firmerà il decreto per la costituzione.

L’intesa prevede anche la presenza di un premio “emergenza stalle” fino a 3 centesimi di euro al litro di latte. usato per produrre i prodotti finiti. Tale premio viene dato dalla GDO alle imprese della trasformazione che lo devono poi versare totalmente agli allevatori.

Questo premio viene garantito con una soglia massima di intervento pari a 0,41 euro/litro alla stalla, iva esclusa.

Assolatte, che rappresenta le imprese della trasformazione, insieme alle cooperative, riconoscerà agli allevatori un “premio aggiuntivo sino a 1 centesimo di euro al litro di latte nei casi in cui non sia raggiunta la soglia massima di 0,41 euro al litro alla stalla, Iva esclusa, per il latte conferito nella regione Lombardia”. Questa rappresenta il parametro che andrà a determinare le soglie di premio indicative delle altre regioni (anche se non verrà ridotto quanto già riconosciuto). Questo protocollo di intesa sarà attivo fino al 31 marzo 2022.

Ricordiamo che a ottobre CIA aveva chiesto di aumentare i prezzi del latte di 5 centesimi al litro.