Latte vegetale, arriva quello fatto con le patate

Avena scansati, cocco fatti da parte, soia la tua ora è vicina: arriva il primo latte vegetale di tutti i tempi ottenuto con le patate. Proprio così, il modesto e diffusissimo tubero a base amidacea è in grado di essere spremuto e produrre una bevanda sostitutiva del latte: si chiama Dug, e lo ha a prodotto un’azienda svedese, Veg of Lund, un startup alimentare che si appoggia alla ricerca della professoressa Eva Tornberg presso l’Università di Lund.

Utilizzando una base di patate, la ricetta della startup contiene proteine ​​di pisello, maltodestrina, fibra di cicoria, olio di colza e aromi naturali. Dug è anche addizionato di vitamine tra cui D, B12 e acido folico. Al momento Dug propone tre gusti: Originale, Barista, Unsweetened. L’intera gamma è priva di lattosio, soia, glutine e frutta a guscio, il che lo distingue dagli altri tipi di latte vegano sul mercato. Funziona proprio come il latte e può essere utilizzato per cucinare, cuocere al forno e persino creare la schiuma perfetta per il latte. Dug è sbarcato per la prima volta nel mercato svedese a maggio di quest’anno ed è appena entrato nel mercato del Regno Unito tramite Amazon.

Veg of Lund afferma che Dug si distingue soprattutto per la sostenibilità. Ed è tutto grazie alle patate. Il latte di patate del marchio vanta una carbon print straordinariamente bassa, stimata tra 0,27 t e 0,31 kg CO2e/kg. Inoltre, consuma molta meno terra, richiedendo la metà della quantità necessaria per coltivare l’avena. In termini di consumo di acqua, Dug utilizza 56 volte meno acqua rispetto al latte di mandorle.

