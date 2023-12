L’attore Cristiano Caccamo apre un ristorante a Roma: “Fate un altro buco alla cintura”

Galeotta fu la bio di Instagram. Vogliamo dire, Cristiano Caccamo di professione fa l’attore – i nostri lettori lo sapranno e le nostre lettrici lo sapranno ancora meglio, ma c’era un indizio, evidentemente passato in sordina, che rivela una seconda ambizione di carriera: “Mangiatore seriale”. E il tempo di mettere l’alloro a questa idea è ormai prossimo: come riportato da CiboToday, infatti, l’attore di origini calabresi è ormai pronto ad aprire a Roma Nena Mercato & Cucina, ristorante in cui la faranno da padrone – stando a quanto lasciato trapelare – i piatti golosi e confortanti di casa.

Sono pochi, al momento, i dettagli. Esiste già un profilo di Instagram, ancora ampiamente disabitato ma comunque obbligatorio ché d’altronde siamo pur sempre nell’epoca della vetrina digitale; e i colleghi di CiboToday riportano che il ristorante dovrebbe aprire in via dei Sabelli 193, nel quartiere San Lorenzo della Capitale.

Cristiano Caccamo: tutti i dettagli sul suo nuovo ristorante

Per carità, come accennato in apertura di articolo è risaputo che Cristiano Caccamo sia, di fatto, una buona forchetta. La sua personale vetrina di Instagram è un mosaico che, oltre ad ammazzarvi l’autostima, racconta di golosità e goloserie, spesso e volentieri cucinate dal nostro stesso protagonista.

A ispirarlo – i suoi seguaci lo sapranno bene – è zia Carmela, figura ormai mitologica che in seguito a ripetute e golosissime apparizioni sul profilo Instagram di Cristiano Caccamo ha deciso di aprire a sua volta una pagina social. Zia Carmela, per farvela breve, è l’entità di gusto che sta dietro i pranzi e le cene che sovente Caccamo racconta ai suoi follower con piglio ironico: “Zia Carmela non predona!” aveva scritto nel dicembre del 2021. “Ti frigge anche la vita”.

Dubitiamo che sarà zia Carmela a tenere le redini della cucina di Nena, ma a onore del vero anche lei ha voluto annunciare l’imminente apertura del ristorante: “Tra pochissimo nipoti!” ha scritto nelle sue storie su Instagram.

Possiamo immaginare, per di più, che la sua figura sarà presente perlomeno come verace fonte di ispirazione: se è pur vero, come abbiamo accennato in apertura di articolo, che i dettagli riguardanti il nuovo ristorante di Cristiano Caccamo sono al momento pochi e rarefatti; è altrettanto vero che i suoi gusti – specialmente in fatto di cucina, per l’appunto – sono decisamente conosciuti.

Nena Mercato & Cucina rimarrà con ogni probabilità fedele al mantra del “fuori casa, ma a casa”, con ricette che abbondano di gusto e che si rifanno alla tradizione casereccia. E chissà che, di tanto in tanto, non si potrà anche incontrare lo stesso Cristiano Caccamo seduto ai tavoli?