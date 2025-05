L’attore Theo James apre un ristorante di cucina romana a Londra

A Londra sta per aprire un ristorante specializzato in cucina romana, con tutti i crismi della gastronomia capitolina, dai supplì alla carbonara, e pure un nome decisamente evocativo: Lupa.

Se però vi aspettavate dietro questa insegna si nascondesse Claudio Amendola o Francesco Panella, vi sbagliate di grosso: a lanciarsi in questa avventura nella scena della ristorazione londinese sono Ed Templeton, mente dietro il Carousel, ristorante con chef a rotazione e scopritore di diversi talenti, e Theo James, attore protagonista dell’ultima serie di Guy Ritchie, The Gentlemen, nonché di un’invidiabile campagna pubblicitaria di Dolce & Gabbana.

Il ristorante Lupa

I due promettono la “bellezza e semplicità” tipiche della cucina romana, che i due hanno imparato ad apprezzare in diversi soggiorni della capitale. A dare concretezza a questa visione sarà lo chef Naz Hassan, apprezzato a Londra per la cucina del suo ristorante Pidgin, originario del Bangladesh e cresciuto in Italia, che ha conosciuto Templeton proprio durante la sua permanenza come cuoco ospite al Carousel.

Il locale aprirà nel quartiere di Highbury, a cui i due fondatori di Lupa sono molto legati: “Theo e io siamo entrambi di Highbury, e condividiamo l’ambizione di aprire un locale che diventerà un classico duraturo per il quartiere”.

Continua Templeton: “ci sono voluti 18 mesi perché diventasse realtà, ma sapevamo dall’inizio che era un angolo speciale di Highbury. Avevamo solo bisogno di un cuoco speciale che ci permettesse di dare vita al nostro sogno romano”.

A quanto pare, l’hanno trovato: “lavorando con Naz abbiamo pensato a un menu informale e divertente. Vogliamo che la clientela se lo goda appieno, tenendosi un po’ di spazio per i dolci fatti in casa. Lupa è il tipo di locale che avremmo sempre voluto avere sotto casa. Ci sono alcuni piatti romani che il pubblico già conosce, ma c’è ancora tanto da scoprire”.

I tre promettono una cucina autenticamente romana e laziale: largo quindi ai fritti, fiori di zucca ripieni e supplì, e paste, rigorosamente fatte a mano, tra le quali non potranno mancare carbonara, amatriciana e cacio e pepe.

La domenica lasagne, maritozzi e panini con la porchetta per sostenere i fan dell’Arsenal durante le partite. Lupa avrà circa 30 coperti, e proporrà anche Spritz e una selezione di vini italiani “a prezzi ragionevoli”, con primi piatti che dovrebbero aggirarsi sulle 15 sterline: l’inaugurazione è prevista per giugno inoltrato.