Lavazza diventa Official Coffee della Juventus

Lavazza è diventata Official Coffee della Juventus a livello mondiale. Entrambe le società sono di origine torinese, sono note a livello globale e vantano una filosofia di vita volta all’innovazione e alla tradizione: da qui si evince il perché di questa partnership.

Ma in concreto, come si realizzerà questa collaborazione? In pratica ci saranno un’insieme di azioni di marketing e comunicazione, fra cui:

durante le partite di serie A, Coppa Italia e al Juventus Training Center visibilità del marchio Lavazza in campo

attività varie sui canali social e digital

utilizzo del logo per la comunicazione web, ATL e BTL

consumo esclusivo di caffè Lavazza nei bar e sale hospitality dell’ Allianz Stadium di Torino , con anche Coffee Station

uso di macchine Lavazza negli Sky box dello stadio

fornitura di caffè al J Hotel

Nella partnership è compresa anche la Prima Squadra di calcio femminile della Juventus, oltre che il settore eSports tramite precise attività con il team di eFootball.

Sergio Cravero, Chief Marketing Officer del Gruppo Lavazza, ha dichiarato che l’azienda è orgogliosa di aver stretto questa partnership pluriennale con un brand iconico come la Juventus. La squadra, esattamente come Lavazza, è torinese, italiana, ha una forte impronta famigliare ed è internazionale.

Dal canto suo Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di Juventus, ha spiegato che la squadra è lieta di accogliere Lavazza nella loro famiglia dei partner (a ottobre 2019 la birra Bud era diventata partner dei bianconeri). Inoltre l’accordo è molto importante in quanto unisce due dei brand italiani più importanti al mondo.