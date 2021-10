Lavazza e Alain Ducasse lanciano una linea di caffè in grani

Il gruppo Lavazza lancia una gamma di specialty coffee in collaborazione con il super chef Alain Ducasse: "Le Café Alain Ducasse avec 1895 by Lavazza”.

di Valentina Dirindin 22 Ottobre 2021

Si chiama “Le Café Alain Ducasse avec 1895 by Lavazza”, ed è una nuova gamma di sette caffè in grani firmata dallo chef francese tra i più famosi al mondo e dal Gruppo Lavazza.

Una gamma di sette specialty coffee, un settore in cui Lavazza sta investendo sempre di più a riconferma del fatto che il mondo del caffè e la sua percezione stanno cambiando – finalmente, aggiungiamo noi. Sette miscele in cui – spiega la nota che annuncia la joint venture tra il super chef e l’azienda torinese – “ogni fase della produzione dei caffè, dalla scelta dei chicchi, alla torrefazione, fino al perfezionamento delle miscele, è ispirata alla ricerca dell’eccellenza artigianale”. Veda Viraswami, torrefattore della Manufacture de Café, supervisiona tutte le fasi della lavorazione insieme a Cristiano Portis, Origins Selection & Product Development Manager del Gruppo Lavazza.

“Alain Ducasse è ammirato in tutto il mondo per il suo universo di gusti e la sua visione innovativa e contemporanea della cucina francese classica. Questa attenzione per il know-how e la qualità è un valore che condividiamo con questo ‘artigiano’ del vivere bene e del mangiare bene. È quindi un onore poter associare le nostre due imprese con una nuova gamma d’eccezione, ricca di sapori e di texture”, ha dichiarato Giuseppe Lavazza, vicepresidente del Gruppo Lavazza.