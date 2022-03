Lay’s e Leo Messi lanciano un nuovo pacchetto di patatine in edizione limitata

di Luca Venturino 4 Marzo 2022

Chi meglio del Greatest Of All Time (GOAT) del mondo del calcio, Leo Messi, poteva presentare il nuovo pacchetto di patatine in edizione limitata di Lay’s, giustamente chiamato G.O.A.T. Cheese Flavor Series? La collaborazione tra il campione dell’Argentina e il brand di PepsiCo, però, non si ferma qui, e sfocia in un dirompente spot pubblicitario per promuovere la Champions League.

Basta sgranocchiare una patatina Lay’s, infatti, per stimolare l’immaginazione e ricordare che per giocare a calcio non basta avere una palla, ma anche l’amore per il gioco e la voglia di divertirsi. E allora via di passaggi, tuffi, palleggi, tiri e assaggi di patatine croccanti, con tanto di cameo da parte di Messi e dalla campionessa olandese Lieke Mertens. “Il nostro obiettivo è celebrare i nostri fan e portare loro gioia mentre aprono un sacchetto di Lay’s e si preparano a guardare una partita di Champions League in casa o allo stadio” ha commentato a tal proposito Sebnem Erim, VP Marketing di PepsiCo.

“Ho lavorato con Lay’s per molti anni ormai, e ovviamente mi è già capitato di finire sulle loro confezioni” ha invece dichiarato Leo Messi. “Questo, però, è un altro livello. Sono molto felice che Lay’s sia riuscita a creare un qualcosa del genere per i fans, e spero che questi riescano a mettere le mani sui pacchetti in edizione limitata!”.