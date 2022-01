Lay’s lancia una nuova patatina: l’ingrediente segreto è la terra calpestata dai giocatori del Super Bowl

Lay's crea una linea di patatine in limited edition, realizzate con patate cresciute in campi in cui è stata mescolata della terra proveniente dagli stadi dalle squadre di football più celebri del Paese.

di Valentina Dirindin 19 Gennaio 2022

Il celebre marchio di patatine fritte Lay’s ha lanciato una nuova linea in Limited edition, il cui segreto sono le patate cresciute nella terra degli stadi, quella calpestata dai grandi campioni del football americano.

Davvero, eh. E vanno pure a ruba. Per celebrare il ritorno di Lay alla pubblicità del Super Bowl dopo una pausa di 17 anni, il marchio ha pensato bene di lanciare Lay’s Golden Grounds: patatine con sacchetti marchiati dalle diverse squadre della NFL, fatte con patate coltivate nei campi in cui è stata mischiata un po’ di terra sporca raccolta dagli stadi delle 29 squadre del campionato.

Un valore aggiunto che rende le patate cresciute lì legate a doppio filo con i giocatori che hanno calpestato quella terra, no? Lay’s ha spiegato che hanno estratto il terreno direttamente dagli stadi e dai campi della NFL in tutto il paese e, “sotto l’attenta sorveglianza degli agricoltori Frito-Lay, hanno mescolato il terreno in parti separate del campo di patate per fare patatine infuse con i terreni e la gloria di ogni squadra della NFL”. E niente, i tifosi sono impazziti e la Limited edition di patatine è già diventata un cult. Certo che talvolta l’impressione è quella che ci beviamo (e ci mangiamo) proprio di tutto.