Lazio: una scuola di formazione in agroecologia per 25 under 40

di Lavinia Martini 6 Febbraio 2023

Si chiama Scuola della Terra – Emilio Sereni la scuola di formazione in agroecologia che sta per arrivare alla sua sesta edizione. Questa volta il territorio di riferimento è il Lazio, per un’iniziativa che è già stata proposta in altri contesti italiani dove ha formato 83 giovani fino ai 40 anni, selezionato 16 tirocinanti e coinvolto 60 docenti per preparare gli aspiranti agricoltori e agricoltrici alla futura professione in campo agricolo, secondo i principi dell’agroecologia, e permettere loro un accesso più facile alla terra, nonché alle aziende di svecchiarsi e agevolare un passaggio generazionale necessario alla loro sopravvivenza.

Ideata da Terra!, associazione ambientalista attiva nella tutela dei diritti degli agricoltori e della terra, con il sostegno della Nando and Elsa Peretti Foundation, la Scuola si dà come obiettivo quello di garantire una formazione integrata, che intreccia lezioni in presenza, online e pratica in aziende agricole. Al termine del percorso formativo, 7 partecipanti selezionati accedono a un tirocinio retribuito di 3 mesi in una delle aziende partner della Scuola, che capita proprio in un momento chiave: quello in cui il Comune di Roma ha annunciato l’imminenza di un nuovo bando per redistribuire le terre pubbliche in mano ai giovani.

Il terreno d’azione è il Lazio questa volta: dal 26 gennaio al 26 febbraio è possibile inviare la propria candidatura a questo link allegando il CV e una lettera motivazionale. I profili selezionati avranno accesso a un corso in tre fasi: la prima prevede una serie di video lezioni on demand dove apprendere le basi della gestione aziendale e la normativa di riferimento, conoscere gli strumenti per l’accesso alla terra e le strategie di ricerca fondi per l’agricoltura. Nella seconda fase in presenza, dal 20 marzo al 4 aprile a Roma, presso la Casa dei diritti e delle differenze si apprederanno teorie e tecniche per l’agroecologia, con produttori, attivisti, docenti e personalità pubbliche, tra cui la giornalista Sabrina Giannini e lo chef e panificatore Gabriele Bonci.

Nella terza e ultima fase, il percorso si conclude con la scrittura di un elaborato con cui viene ipotizzato un possibile sviluppo delle attività in un’azienda partner. Se il project work del candidato verrà selezionato, quest’ultimo potrà vederlo realizzato in un tirocinio di 3 mesi nell’azienda agricola, con un rimborso mensile di 800 euro lordi. Per l’edizione 2023, l’associazione Terra! coprirà il 75% delle spese del percorso di formazione. Ai selezionati verrà richiesto di versare una quota di 220 euro al momento dell’iscrizione, che comprende, tra le altre cose, più di 50 ore di formazione in presenza con esperte/i di agricoltura, filiere alimentari e transizione ecologica; 10 ore di formazione online fruibili in qualsiasi momento; oltre 40 ore di formazione pratica in aziende scelte del Lazio e il materiale didattico utilizzato durante le lezioni.