Le confetture di marca non sono sempre le migliori al supermercato

Nuovo test di Altroconsumo, nuovo scossone tra gli scaffali del supermercato: continuano puntuali le prove dell’associazione su prodotti alla base del carrello della spesa degli italiani, e stavolta tocca alla colazione, o al dessert a seconda delle preferenze. Come d’abitudine, non sono mancate sorprese.

È stata infatti recentemente pubblicata un’indagine condotta su diciannove prodotti a base di albicocca, tra cui confetture extra e preparazioni di frutta, per valutarne la qualità complessiva. La valutazione finale è stata determinata per il 52% da prove di laboratorio focalizzate sulla quantità reale di frutta, sulla ricerca di pesticidi e sulla presenza di muffe, per il 40% da un assaggio alla cieca effettuato dai consumatori e per il restante 5% dall’analisi della completezza delle etichette. Il dato più sorprendente sono le ottime performance di marchi meno conosciuti, con diversi nomi noti nella fascia bassa della classifica.

Le migliori (e peggiori) confetture in GDO

In cima alla graduatoria si è posizionata la confettura Rigoni di Asiago Fiordifrutta Albicocche BIO, che ha ottenuto il punteggio di 86 su cento, venendo classificata come di qualità ottima e nominata migliore del test, con un prezzo medio di 4,10 euro per la confezione da 330 grammi. Al secondo posto si trova la confettura extra di albicocca VIS, con 82 punti e un costo di 3,56 euro per 340 grammi, mentre la medaglia di bronzo è andata a Puertosol di Eurospin, che ha totalizzato 73 punti e ha ricevuto il titolo di miglior acquisto per il suo rapporto qualità-prezzo, costando solo 1,54 euro per 370 grammi.

Completano la fascia dei prodotti di qualità ottima Alce Nero Albicocche 100% BIO con 71 punti al prezzo di 4,30 euro per 270 grammi e Terre d’Italia confettura extra di albicocca, anch’essa con 71 punti, venduta a 3,18 euro per 340 grammi.

L’unico prodotto che ha ricevuto il giudizio di qualità buona è Apicoltura Casentinese Solo Frutta BIO Albicocca, con 64punti e un prezzo di 4,64 euro per 295 grammi, ma è addentrandosi nella parte della classifica destinata a prodotti giudicati di qualità bassa che arrivano le soprese. Troviamo infatti un marchio celebre come Santa Rosa confettura classica d’albicocche e Carrefour confettura extra di albicocca, entrambi con 48 punti e venduti rispettivamente a 2,49 euro e 2,06 euro. Seguono con 47 punti Menz e Gasser a 5,39 euro per il formato da 620 grammi, D’Arbo a 3,60 euro per 250 grammi e Maribel di Lidl a 1,58 euro per 425 grammi.

Le posizioni di fondo della classifica sono occupate da Pam Panorama e Gioie di Frutta di MD, entrambi con 44 punti e prezzi di 1,72 euro e 1,47 euro. Con 43 punti troviamo un folto gruppo composto da Coop a 2,04 euro, Le Conserve della Nonna a 2,99 euro, Conad a 1,83 euro e Bonne Maman a 3,44 euro. Gli ultimi due posti sono occupati, con 41 punti ciascuno, da I Frutteti di Oswald Zuegg al prezzo di 2,40 euro e dalla confettura extra Esselunga a 1,79 euro.