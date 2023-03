Le Gocciole sono il biscotto più venduto in Italia, dopo 25 anni

di Luca Venturino 31 Marzo 2023

Vuoi vedere che le Gocciole sono davvero in grado di cambiarti la giornata da così a così? Nel 2022 l’iconico biscotto asimmetrico del Gruppo Barilla hanno venduto 48 milioni di confezioni, con un fatturato che stando ai dati Nielsen ha raggiunto i 11 milioni di euro e soprattutto mantenendosi ben salde alla prima posizione del podio per quanto riguarda la classifica dei frollini più venduti in Italia. A oggi – di nuovo, citando i più recenti dati Nielsen – le Gocciole Pavesi vengono scelte da otto milioni di famiglie: un bel traguardo per spegnere le candeline dei primi 25 anni di attività.

25 anni di Gocciole: la vita del biscotto più venduto in Italia

Ok, lo ammettiamo: quel “25 anni” è un po’ tirato; alla stessa maniera in cui chi si sta avvicinando pericolosamente al compimento dei 30 anni di età continua valorosamente a definirsi “un ventenne”. Tecnicamente è giusto, ed è quel che conta, non è forse così? Il fatto è che l’età “corretta” delle Gocciole sarebbe 36 anni se si iniziasse a contare dal 1987, quando la classica forma a goccia che le contraddistingue fece il suo debutto nella linea degli “Amici del mattino“. Il compleanno a cui abbiamo fatto riferimento per contare i 25 anni si riferisce infatti alla nascita del brand autonomo, che avvenne invece nel 1998.

Insomma, quello che conta è l’età che si sente – o qualcosa del genere, ecco. Scherzi a parte, nel corso degli anni le Gocciole Pavesi, attualmente prodotte negli stabilimenti di Castiglione delle Stiviere, Melfi e Novara, hanno saputo reinventarsi e arricchirsi di nuove versioni, che hanno fondamentalmente cambiato le carte in tavola senza tuttavia mai andare a modificare quella formula che funziona – la capacità di cambiare la giornata da così a così, per intenderci.

I nostri lettori più attenti (o forse i più amanti dei biscotti) ricorderanno ad esempio le versioni al gianduia o al cappuccino, o all’attuale assortimento che comprende le opzioni ExtraDark, Wild (realizzate con la farina integrale), Coconut Wild e Caramel. No, non temete: non ci siamo dimenticati della declinazione più recente, ossia il formato gelato lanciato a giugno 2020.

Le Gocciole, nel frattempo, festeggiano il loro 25esimo anniversario con il lancio della campagna di comunicazione #SvoltaconGocciole, che comprende “un pack in edizione speciale dalla grafica totalmente capovolta per raccontare che gli imprevisti e le imprese quotidiani, nella “giungla” della vita, possono improvvisamente risolversi in positivo grazie alla bontà di Gocciole”. La capacità di cambiare la giornata da così a così, dicevamo.