Le Langhe consegnano ad Antonino Cannavacciuolo la Nocciola d’oro

di Luca Venturino 26 Ottobre 2023

Antonino Cannavacciuolo – campano per origine e vocazione, ma piemontese per adozione. Un legame forte, che l’anno scorso ha trovato una piena consacrazione nella (attesissima e, in un certo senso, anche un po’ telegrafata) terza Stella Michelin a Villa Crespi; e che quest’anno si ribadisce nella consegna della Nocciola d’oro delle Langhe in occasione della dodicesima edizione del Salotto dei Gusti e dei Profumi, durante la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

Appuntamento alle ore 11 di sabato 28 ottobre, dunque: la consegna avverrà contestualmente all’inaugurazione del Salotto in Piazza Risorgimento, nel pieno cuore della cosiddetta capitale delle Langhe. A consegnare la Nocciola d’oro delle Langhe ad Antonino Cannavacciuolo ci saranno Alberto Cirio, il Presidente della Regione Piemonte, e i Sindaci dell’Alta Langa.

Antonino Cannavacciuolo riceve la Nocciola d’oro delle Langhe

Il Salotto dei Gusti e dei Profumi, come d’altro canto suggerisce il nome, è un evento pensato per presentare e promuovere la Nocciola Piemonte IGP delle Langhe a un pubblico sempre più vasto, che si è ormai allargato ad abbracciare tutto il mondo. Lo spazio espositivo, allestito grazie alla collaborazione con l’Ente Fiera Nazionale del Tartufo Bianco d’Alba, l’Unione Montana Alta Langa, il Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero, l’Associazione Commercianti Albesi e il supporto della Regione Piemonte e della Fondazione CRC, è stato pensato per ricreare l’atmosfera di una raffinata pasticceria dove, naturalmente, la prima protagonista non potrà che essere la Nocciola.

Questo, come accennato, il contesto in cui Antonino Cannavacciuolo riceverà la Nocciola d’oro delle Langhe: È un onore ricevere questo riconoscimento in questo spicchio di terra, il Piemonte, che è diventato in qualche modo la mia seconda casa” ha spiegato lo chef. “Rappresento un modello di imprenditoria familiare che ha scelto di fare dell’eccellenza la sua missione. Alla base una forte attenzione per il territorio, che si fa cultura condivisa con la gente che ogni giorno sceglie di avvicinarsi alla mia cucina e a quella dei miei ragazzi. Attenzione che riserviamo anche e soprattutto alla scelta delle materie prime con le quali lavorare, come nel caso delle Nocciole Piemonte IGP delle Langhe”.

L’appuntamento con il Salotto dei Gusti e dei Profumi proseguirà poi fino al primo di novembre, dalle ore 10 fino alle 19:30. “Cannavacciuolo è un grande Chef, un protagonista del suo tempo” ha invece dichiarato Flavio Borgna, Presidente dell’Ente Fiera della Nocciola. “Dopo averla consegnata ai tristellati Massimo Bottura ed Enrico Crippa, lo abbiamo scelto per consegnargli la Nocciola d’Oro, affinché diventi Ambasciatore della Nocciola Piemonte IGP delle Langhe in Italia e nel mondo”.