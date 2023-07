Le migliori birre lager del supermercato secondo Altroconsumo

di Manuela Chimera 6 Luglio 2023

Sei al supermercato e vuoi comprare una birra lager, ma non sai da dove iniziare? Tranquillo: ci pensa la nuova classifica di Altroconsumo a indicarci quali siano le migliori birre lager da supermercato. La classifica si riferisce solamente alle birre lager cioè alle birre a bassa fermentazione e che usano lieviti del ceppo Saccharomyces carlsbergensis, lievito che preferisce temperature di fermentazione basse, intorno ai 10°C (a differenza delle birre ale che sono birre ad alta fermentazione e che usano lieviti del ceppo Saccharomyces cerevisiae che preferiscono temperature di fermentazione alte, intorno ai 20°C). Questo per dire che la definizione “birre lager” è un termine assai generico che si usa per parecchi stili di birra, fra cui Pilsener, Marzen e Vienna.

Quali sono le migliori birre lager da supermercato?

Altroconsumo ha analizzato parecchie birre (per la precisione trenta), sia tramite analisi di laboratorio, sia tramite l’assaggio dei giudici. L’unica grossa nota dolente riscontrata è stata quella sul prezzo. Il costo delle birre lager, infatti, è aumentato del +13,9% rispetto al 2022, secondo i dati Istat. Il valore appare particolarmente alto soprattutto se confrontato con l’inflazione che è al 7,6%.

Questo vuol dire non solo che il prezzo delle birre a bassa fermentazione è aumentato più di tutto il resto, ma anche che è aumentato di parecchio di più rispetto alle altre bevande alcoliche che si sono fermate a un +7,4%.

L’esempio fatto è quello della Moretti da 66 cl, secondo i dati IRI la birra più venduta in Italia: nel 2022 costava 1,10 euro, mentre del 2023 è arrivata a 1,25 euro, con un aumento di prezzo del 14,4%.

E ancora: secondo la classifica Altroconsumo, la birra Miglior Acquisto è la bottiglia di Finkbrau da 66 cl: nel 2022 costava 0,79 euro, nel 2023 0,99 euro, con un aumento del 25%.

Secondo Altroconsumo il notevole aumento dei prezzi è giustificato anche dal fatto che la birra lager è la tipologia di birra più acquistata.

Per quanto riguarda, invece, il gusto, i dieci giudici chiamati ad assaggiare le varie birre hanno dato un voto buono o ottimo a quasi tutte le birre (solo alcune straniere hanno ricevuto una qualificazione media, probabilmente a causa del risparmio sulle materie prime), nonostante non fossero marchi particolarmente ricercati o artigianali, bensì marchi commerciali da supermercato o discount.

Migliorabile, invece, la questione delle informazioni in etichetta.

Ma ecco la classifica delle migliori birre lager da supermercato secondo Altroconsumo: