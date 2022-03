Le migliori caffetterie del mondo? Due sono in Italia, a Palermo e Firenze

Ditta Artigianale in Via dei Neri a Firenze e Ideal Caffe Stagnitta a Palermo sono le due caffetterie indipendenti migliori al mondo, secondo il Financial Times.

di Marco Locatelli 4 Marzo 2022

Le migliori caffetterie indipendenti del mondo? Secondo il Financial Times due sono in Italia, a Palermo e a Firenze. Stiamo parlando di Ditta Artigianale in Via dei Neri (realtà che chi segue le nostre pagine avrà avuto modo di conoscere) per quanto riguarda il capoluogo toscano e di Ideal Caffe Stagnitta nella città siciliana.

“Non avresti mai detto di non poter prendere un buon caffè a Firenze (dopotutto è l’Italia) – si legge nell’articolo del quotidiano britannico -. Ma quando nel 2013 Francesco Sanapo ha aperto Ditta Artigianale in Via dei Neri, la proposta era nuova – un torrefattore italiano con una visione internazionale – e i ‘giochi’ sono leggermente cambiati. Cosa significava? Raccontare la storia del caffè in un modo nuovo, che includeva il libero scambio, chicchi monorigine e micro-lotti, storie di comunità e stili di produzione internazionali. Traduzione: mentre il cappuccino è inattaccabile, lo è anche il flat white. Allo stesso modo, il cornetto e l’avocado toast”

“C’è molto oltre il vero caffè per consigliare questa storica torrefazione – si legge nella classifica del Financial Times firmata da Rossana Dodds nel paragrafo dedicato a Ideal Caffe Stagnitta di Palermo -. La sede della zecca sulla Discesa dei Giudici, ad esempio, appena fuori Piazza Bellini (sede di tre delle chiese più belle di tutta la Sicilia); o le mensole in legno brunito ancora rivestite di cioccolatini e dolci d’altri tempi, i vasetti di chicchi monorigine disposti in file ordinate sui ripiani di marmo, gli accessori per la produzione della birra del XIX secolo disposti in vetrine di vetro. Ma anche il caffè in sé non deluderà: accomodati a uno dei tavolini sul selciato e gusta un ristretto o un macchiato di miscele che la famiglia Stagnitta perfeziona dal 1928. Poi portane un po’a casa; ora fanno anche capsule”.