Le migliori passate di pomodoro del supermercato secondo Altroconsumo

di Luca Venturino 17 Maggio 2022

Sapevate che l’Italia occupa il secondo posto assoluto nella classifica mondiale dei produttori di pomodoro, e addirittura può vantare lo scettro nella produzione di conserve? Al di là dei più banali (e stucchevoli) collegamenti tra il rosso della bandiera nazionale e il colore del frutto, è innegabile che si tratta di uno dei prodotti simbolo dell’italianità: in questo contesto, l’indagine di Altroconsumo – che si è occupata di investigare la qualità di 28 conserve, 8 passate e 20 polpe di pomodoro – acquisisce un significato che va oltre alla semplice guida per il consumatore, e diventa uno studio qualitativo su quest’icona della cucina mediterranea.

Il personale di Altroconsumo si è occupato di prelevare i prodotti direttamente dai punti vendita e di analizzarli in laboratorio prendendo in esame la qualità della materia prima – ossia il rapporto degli zuccheri, il residuo ottico o secco, il pH e i livelli di acido lattico -, l’igiene, valutata attraverso l’assenza di muffe ed esami che verificano la presenza di impurità; e l’uso di pesticidi. Se le prime due categorie hanno dato risultati rispettivamente tra l’ottimo e il buono e poi esclusivamente eccellenti, la terza ha fatto emergere che, su più di 400 campioni, in 4 prodotti ne è stata rilevata una presenza (che rimane comunque del tutto irrisoria). È inoltre emerso che il sale non è aggiunto nel 50% delle polpe e nel 25% delle passate prese in esame; e che nel caso delle polpe tutti i campioni analizzati sono rientrati negli standard di legge per quanto riguarda il peso sgocciolato del pomodoro. La classifica, inoltre, ha premiato le etichette che oltre a rispettare i termini di legge aggiungono informazioni facoltative – ma comunque utili – come le indicazioni di utilizzo o la durata del prodotto dopo l’apertura.

Diamo dunque un’occhiata alla classifica finale delle passate di pomodoro:

Mutti – Passata di pomodoro 700 g, 71 punti – Migliore del Test Alce Nero – Passata di pomodoro Bio 500 g, 71 pt – Migliore del Test Petti – Passata di pomodoro extrafine Il delicato 700 g, 69 pt Le Conserve della Nonna – Pomodoro dolce dell’Emilia Romagna 700 g, 67 pt Cirio – Passata verace 700 g, 67 pt Valfrutta – Passata fresca di giornata di pomodori italiani 700 g, 64 pt La Torrente – Passata di pomodoro tradizionale 700 g, 63 pt – Miglior Acquisto Pomì – Passata di pomodoro 700 g, 61 pt

Per quanto riguarda le polpe di pomodoro, invece, il titolo di Migliore del Test e Miglior Acquisto spetta all’Esselunga Polpa di pomodoro 3 x 400 g; seguita a ruota da CASAR Polpadoro finissima 3 x 400 g, DE RICA Polpa Pronta 100% italiano 3 x 400 g, VIVIVERDE COOP Polpa Di Pomodoro finissima Biologica 2 x 210 g E ORTOLINA Polpa finissima 3 x 400 g. In fondo alla classifica, si posizionano ALCE NERO Polpa di Pomodoro Bio 500 g e NATURASÌ Polpa di pomodoro Bio 2 x 400 g, con rispettivamente 58 e 56 punti.