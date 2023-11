Le nozze di porcellana di Antonino Cannavacciuolo: “Sei straordinaria”

di Luca Venturino 8 Novembre 2023

Una dedica sentita e verace, quella scritta da Antonino Cannavacciuolo a sua moglie, Cinzia Primatesta, per festeggiare i primi venti anni di matrimonio. Un otto novembre che, per una curiosa malizia del destino, porta con sé un doppio significato: da un lato, come accennato, quello di un amore che è arrivato a festeggiare le nozze di porcellana; e dall’altro l’anniversario della tanto attesa terza Stella Michelin, ottenuta proprio nella scorsa edizione della Rossa.

Per celebrare l’occasione, chef Antonino Cannavacciuolo ha deciso di pubblicare sul proprio profilo di Instagram una foto risalente a vent’anni fa, scattata per l’appunto dalla sua futura moglie, accompagnandola con un lungo messaggio di amore.

Antonino Cannavacciuolo: la dedica alla moglie Cinzia per le nozze di porcellana

“L’8 novembre è per me una data davvero speciale, un giorno in cui il cuore si riempie di emozione” ha scritto Antonino Cannavacciuolo nel post in questione. “Oggi festeggiamo il nostro 20° anniversario di matrimonio, un traguardo che condivido con la persona più straordinaria, mia moglie Cinzia. Rivedere questa foto, scattata alcuni anni fa, mi riporta a quei momenti magici e mi fa riflettere su quanto siamo cresciuti insieme”.

Non può mancare, naturalmente, almeno una manciata di parole dedicate alla conquista della terza Stella, che ha definitivamente inscritto lo chef di Vico Equense e il suo ristorante Villa Crespi nei piani più alti dell’Olimpo della ristorazione. “Questa giornata è ancora più speciale perché, proprio l’anno scorso, ho raggiunto un importante traguardo nella mia carriera professionale” prosegue Antonino Cannavacciuolo.

Il focus del discorso, in ogni caso, torna rapidamente a concentrarsi sulla celebrazione delle nozze di porcellana. “Sono profondamente grato a lei e a tutte le persone straordinarie che hanno camminato al nostro fianco in questo straordinario viaggio” continua ancora il messaggio dello chef. “Questo anniversario è la celebrazione di tutto ciò che siamo riusciti a costruire insieme, un momento per riflettere sull’importanza del sostegno del team e delle persone che fanno parte di questa meravigliosa avventura”.

La dedica si chiude con un ultimo messaggio di gratitudine: “È grazie a tutti voi che possiamo continuare a crescere e a vivere nuove esperienze”. Nei commenti, come potrete certamente immaginare, è un tripudio di auguri, di congratulazioni, di cuori e di fiori e di bottiglie di spumante stappate. Spicca, fra tutti, soprattutto il commento di Giorgio Locatelli, collega di Cannavacciuolo tra i fornelli e sul palco di MasterChef Italia: “Congratulations to both of you e cento di questi giorni!”.