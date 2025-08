Le patatine lucane di Salati Preziosi sono diventate maltesi

Prima bandierina sullo Stivale: Foster Clark Products ha acquisito il capitale sociale di Preziosi Food, nota anche e soprattutto per le patatine, i popcorn e gli altri prodotti salati a marchio Salati Preziosi tanto popolari tra gli scaffali della GDO. Sul piatto c’è società, un portafoglio di marchi e la sede manifatturiera in quel di Melfi.

I numeri parlano di una produzione di oltre 130 milioni di confezioni, con ricavi – dati del 2024, vale la pena notare – che superano gli 86 milioni di euro e una forza lavoro di circa 200 individui. Si tratta, come accennato, della prima acquisizione italiana di FCP, gruppo industriale della Holding Francis Busuttil & Sons Limited e già attivo nel settore alimentare con il marchio Foster Clark’s: vediamo i dettagli.

I connotati del futuro

Le attività produttive, operative e commerciali di Preziosi Food proseguiranno sotto la guida dell’attuale CEO Lorenzo Caporaletti, che ha condotto il rilancio dell’azienda dal 2021 portandola alla attuale posizione di rilievo nel segmento degli snack salati, e stringendo una partnership strategica con i maggiori retailer e con le insegne della Grande Distribuzione Organizzata. FCP, invece, batte bandiera maltese; e il marchio Foster Clark’s è noto per prodotti nel settore delle bevande in polvere, dei dessert e dei coadiuvanti per la panificazione.

La strategia, nitidamente spiegata dal puntualissimo comunicato stampa, è una: rafforzare la presenza europea attraverso una mossa strategica che porta più benefici. Numero uno: l’acquisizione porta in dote una piattaforma industriale avanzata, come già visto. Numero due: la costruzione di un presidio nel Bel Paese nei marchi già popolati dai prodotti di casa Preziosi.

Le cifre dell’affare non sono state divulgate, ma in compenso è trapelato l’ottimismo delle parti interessate: “L’ingresso in FCP rappresenta un’opportunità per accelerare ulteriormente il nostro percorso di crescita, mettendo a fattor comune competenze industriali, visione strategica e presenza internazionale” ha spiegato Caporaletti. ” La continuità operativa e manageriale garantirà stabilità e nuove prospettive sia per i nostri clienti che per le nostre persone”.