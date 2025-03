Le previsioni del Ceo di McDonald’s sui food trend: ci azzeccherà?

Chris Kempczinski è l’amministratore delegato di McDonald’s dal 2019, e ha sicuramente un punto di vista privilegiato sui trend dell’alimentazione. Una visione che ha deciso di condividere direttamente sui suoi social, in cui fa le sue previsioni per le tendenze dell’immediato futuro dell’industria QSR (quick service restaurants).

Le previsioni di Mr. McDonald’s

Secondo Kempczinski, l’ossessione dei tempi recenti per le proteine potrebbe portare molti a consumare “burger, pollo e filet-o-fish”. Sì, ha menzionato anche quello, “lì ci sono ottime proteine”. Qualcuno nei commenti propone di prendere due piccioni con una fava e risolvere anche il problema del gluten free con creazioni di sole proteine, magari avvolte nella lattuga: chissà se verrà preso sul serio.

Altro argomento caldo è quello dell’impiego dell’intelligenza artificiale, che sicuramente può trovare svariate applicazioni nell’industria del fast food: “abbiamo diversi team che stanno facendo ricerche per capire come usare l’AI per fornire un’esperienza migliore ai nostri clienti e ai membri dei nostri staff”.

Sperimentazioni a cui il gigante degli hamburger non è nuovo: ci aveva già provato con IBM per un sistema di automatizzazione degli ordini, ma la collaborazione si interruppe nell’estate 2024. L’AI resta nei piani dell’azienda, ma la tecnologia non era ancora fruibile. Nel frattempo McDonald’s ha stretto accordi con Google e Cognizant per implementare sistemi di intelligenza artificiale, e con la velocità con cui questa evolve c’è da credere che vedremo novità a breve.

L’ultima previsione è più strettamente “gastronomica” e riguarda le salse: “il piccante va sempre di moda. Credo che potrete vedere del miele o qualcosa di dolce, ma le salse saranno sicuramente un punto importante nelle mie previsioni per il 2025”.

Un’offerta, quella delle salse, che da noi è molto meno variegata rispetto a quella USA, ma almeno ci hanno concesso una nuove opzione piccante per i nuggets.

Ci avrà azzeccato? Lo stesso CEO promette che ce ne darà conto: “ci rivediamo tra un anno e vedremo come sarà andata”.