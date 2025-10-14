Le schiacciate di All’Antico Vinaio avranno lo stesso fascino anche su Glovo?

All’Antico Vinaio lancia una nuova collaborazione, e stavolta non potranno esserci file infinite ad accogliere l’iniziativa. Niente nuove inaugurazioni fisiche, infatti, ma una partnership avviata con Glovo per portare le schiacciate di Tommaso Mazzanti dal bancone direttamente ai divani di undici città. La gente lo apprezzerà lo stesso, senza le interminabili code che accompagnano questo rito di passaggio (specie nel capoluogo toscano), oppure l’icona perderà parte del suo fascino? E soprattutto, dopo aver attraversato il traffico cittadino a bordo di uno scooter per raggiungere la porta di casa, si potrà ancora dire “bada come la fuma”?

All’Antico Vinaio sbarca su Glovo

Se c’è una cosa certa, è che il business di Mazzanti ha avuto la capacità di rendere iconica la schiacciata fiorentina nel mondo. Ogni turista che si rispetti ormai sente l’obbligo morale di accodarsi alla chilometrica sempiterna fila che si propaga dagli store dell’Antico Vinaio, specie nel capoluogo toscano.

E forse il fascino è anche un po’ quello, partecipare a un rito collettivo da foodie per aggiungere un’altra spunta sulla lista delle cose da fare. Ma cosa succede se l’oggetto del desiderio non è più visibile da occhi esterni? Tocca chiederselo perché l’iconico prodotto della tradizione fiorentina firmato Mazzanti sbarca su una delle piattaforme di food delivery più note: Glovo.

In undici città da Nord a Sud dello Stivale (presumiamo le stesse in cui All’Antico Vinaio è presente, da Milano a Palermo) sarà possibile ordinare una Favolosa o una Paradiso comodamente dal proprio salotto. Niente più attese fuori dagli store, solo un clic dal cellulare per ricevere la propria schiacciata davanti alla porta di casa.

Un’alternativa comoda che in molti apprezzeranno, ma che si rivolge sicuramente a una fetta di clientela ben diversa da quella che cerca il prodotto da fotografare e postare con sfondo Piazza della Signoria. Toccherà forse adattare anche lo slogan, perché una volta arrivata a casa la schiacciata non fuma di certo.