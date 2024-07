Le folle alle inaugurazioni dell’Antico Vinaio sono per i panini o per Tommaso Mazzanti?

Sono settimane che All’Antico Vinaio fa parlare di sé, tra successi internazionali, collaborazioni e nuove aperture. Pare essere inarrestabile, almeno in apparenza e a giudicare dal numero di aperture qua e là, e proprio ora parliamo del suo terzo locale a Roma. Chissà se la solita folla che come sempre si accalcherà all’apertura del locale sarà li per i panini o per acclamare Tommaso Mazzanti (fondatore e imprenditore, ma ormai anche influencer). In questo caso solo il tempo lo dirà, dato che per questa inaugurazione ci sarà una schiacciata gratis per i primi che arriveranno in massa.

Inaugurazione e cibo gratis, in stile Sorbillo

A Mazzanti piace “vincere facile” puntando sulla spettacolarizzazione che, nel caso di questa terza apertura a Roma, equivale a una schiacciata gratis ai primi cinquecento che si accalcheranno davanti alle porte. All’Antico Vinaio non ha bisogno di presentazioni, dato che in brevissimo tempo è passato da progetto imprenditoriale a franchising internazionale che gode anche dell’influenza di personaggi come Joe Bastianich. Eppure, per sicurezza, ecco 500 panini gratis promessi per il prossimo 22 luglio dalle 12h, in via del Corso.

Sarà complicato distinguere coloro che pur di mangiare gratis non guarderanno nemmeno l’insegna né il dono che finirà nello stomaco (sarà gelato? Sarà pasta? Sarà una schiacciata famosa in tutto il mondo? Non importa è gratis), da coloro che saranno li per strappare un selfie con Tommaso Mazzanti ormai influencer fatto e finito, dai fedeli che amano il progetto e sono clienti dell’Antico Vinaio sin dagli albori. Un po’ come è accaduto con Gino Sorbillo e l’apertura a Padova: tutti in fila sapendo che c’era lui all’ingresso a ficcare in bocca una fetta di pizza gratis. Insomma, un’ulteriore prova del successo di Tommaso Mazzanti come persona e status symbol, al di là dell’attività.

Un All’Antico Vinaio diverso dagli altri

Per l’inaugurazione centralissima e ricca di turisti (a due passi da Piazza del Popolo), Mazzanti ha pensato a una limited edition ovvero la “schiacciata Roma”: lombo di suino, carciofi alla griglia, crema di cacio e pepe, olio alla menta.

La particolarità di questo nuovo ristorante (scusate, flagship) non è solamente la dimensione considerevole: sarà il primo All’Antico Vinaio in Italia ad avere una cucina a vista, “una delle più importanti e più belle location, diretto 100% da me e dalla nostra squadra“, racconta Mazzanti.