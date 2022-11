Lecce: aggrediti dalle vespe durante un picnic al parco, 8 persone in ospedale

di Manuela 1 Novembre 2022

Brutta disavventura in provincia di Lecce per un gruppetto di gitanti: sono stati aggrediti dalle vespe al parco mentre facevano un picnic. Il risultato è stato che 8 persone sono finite in ospedale, con un bambino in osservazione.

Tutto è successo presso il parco di Rauccio, alla periferia di Lecce. Non si sa cosa sia successo esattamente, ma l’ipotesi più accreditatata è che qualcuno abbia accidentalmente urtato il nido degli insetti, scatenando così l’attacco.

Lo sciame, inferocito, ha iniziato ad aggredire e pungere tutti coloro che si trovavano nelle vicinanze. Circa la metà dei presenti, vedendo cosa stava succedendo, è riuscita a mettersi al sicuro in auto. Ma otto persone non ce l’hanno fatta e sono state ripetutamente punte. La maggior parte delle persone è stata punta una sola volta, mentre un bambino e un anziano hanno rimediato 3-4 punture.

La situazione sarebbe potuta andare ben diversamente se sul posto non ci fosse stato un poliziotto di Napoli fuori servizio, anche lui invitato al picnic. L’agente ha preso la giacca e ha allontanato le vespe che stavano pungendo un amico disabile e l’anziana madre, finendo con l’essere punto lui stesso.

Alla fine il bilancio è stato di 8 persone colpite, fra cui anche un’anziana e un bambino che sono ancora sotto osservazione farmacologica in ospedale. Fra gli sfortunati aggrediti dalle vespe figura anche Giampaolo Morelli, il leader del gruppo comico The Lesionati.

Ad agosto, anche una pensionata di Cuneo era stata assalita dalle vespe mentre raccoglieva le verdure dell’orto: anche lei era stata ricoverata a causa di uno shock anafilattico.