Lecce, autista ingrana la prima invece della retro e sfonda la vetrina di un bar

Fatto rocambolesco a Lecce, e a pagarne le conseguenze è un bar di via Benedetto Croce. Questa mattina alle ore 9.00 un automobilista ingrana la prima invece della retromarcia e finisce con l’auto – una fiat Punto – contro la vetrata del Bar degli Angeli, sfondandola.

Fortunatamente in quel momento non sedeva nessuno ai tavolini del locale e quindi non ci sono state gravi conseguenze. La persona alla guida, un donna di 55 anni, sotto choc, è stata trasportata in ospedale.

Secondo le prime ricostruzioni dei vigili urbani, l’auto era parcheggiata di fronte alla vetrina del bar e la donna avrebbe sbagliato ad inserire la marcia, ingranando la prima anziché la retro, e finendo così con la macchina contro la vetrina, sfondandola e travolgendo i tavolini, fortunatamente vuoti in quel momento.

Sul posto i vigili urbani di Lecce e i soccorsi del 118.

Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno