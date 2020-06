Leonardo di Caprio fa scorta di olio ligure da Eataly

Leonardo di Caprio è stato paparazzato a fare shopping da Eataly, con una bella scorta di olio ligure. Le fotografie pubblicate dal Daily Mail ritraggono il celebre attore, in tenuta ultra sportiva, con ciabatte ai piedi e mascherina sul viso, fare la spesa accompagnato dalla sua fidanzata Camila Morrone. Nel suo carrello, oltre a due grandi sacchetti della spesa, anche una confezione maxi di olio extravergine d’oliva della Liguria.

Certo, capiamo che è un’informazione di cui molti di noi potevano anche fare a meno, ma d’altronde queste sono le dinamiche del gossip. Chi invece non poteva fare a meno di questa paparazzata è invece l’azienda che ha riconosciuto nel carrello della star di Titanic il proprio olio, facendosi probabilmente venire un colpo. Una di quelle foto che a pagarla sarebbe costata fior di contratti, nell’epoca degli influencer, totalmente gratuita e regalata. La tanica è quella firmata da Olio Roi, azienda che in queste settimane si trova a Eataly Los Angeles con uno stand promozionale dei suoi prodotti. Naturalmente, l’azienda produttrice di olio non ha perso tempo e ha immediatamente postato sui suoi social network l’immagine del super testimonial inconsapevole.

Un’occasione unica e certamente inaspettata per l’azienda, che sicuramente aveva immaginato, con l’arrivo a Los Angeles, di conquistare un pubblico molto in vista, ma non aveva sicuramente sperato in una paparazzata di un super vip come Leo di Caprio con il suo prodotto bene in vista nel carrello della spesa.

Dopo aver caricato la loro spesa in macchina, fa sapere il Daily Mail, Leonardo di Caprio e Camila Morrone hanno anche ordinato due pizze d’asporto, sempre da Eataly: probabilmente, una volta arrivati a casa, le avranno condite con una dose extra di olio extravergine.

