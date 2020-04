Leonardo DiCaprio dona 12 milioni per scorte alimentari per l’emergenza Coronavirus

Leonardo DiCaprio, da sempre molto attento alle tematiche di attualità, ha deciso di donare 12 milioni di dollari per creare un fondo per scorte alimentari per l’emergenza Coronavirus.

Il suo importante contributo servirà a lanciare l’America’s Food Fund, che verrà ospitata dalla piattaforma di raccolta fondi sociale GoFundMe e fornirà aiuti a due associazioni che si occupano di nutrire la parte più bisognosa delle popolazioni del mondo. Le due associazioni scelte per gli aiuti finanziari del fondo sono Feeding America e World Central Kitchen (WCK), l’organizzazione no profit dello chef José Andrés (che aveva raccontato qualche giorno fa l’importanza della ristorazione nella crisi del Coronavirus). All’iniziativa ha partecipato anche la superstar televisiva americana Oprah Winfrey, che ha donato 1 milione di dollari al fondo.

“Davanti a questa crisi, organizzazioni come World Central Kitchen e Feeding America ci hanno ispirati con il loro incrollabile impegno a nutrire le persone bisognose più vulnerabili”, ha scritto Leonardo DiCaprio in un post Instagram. “Li ringrazio per il loro instancabile lavoro in prima linea, meritano tutto il nostro supporto”.

“A nome di Feeding America vorrei ringraziare Leonardo DiCaprio, Laurene Powell Jobs e Tim Cook per la loro generosità e sostegno, che aiuteranno la nostra rete di banche alimentari a fornire cibo e altre risorse alle comunità colpite da questa crisi”, ha detto Claire Babineaux-Fontenot, CEO di Feeding America.

“Prima della pandemia di COVID-19, 37 milioni di persone in questo paese non avevano un accesso coerente ai pasti nutrienti, inclusi 11 milioni di bambini e 5,5 milioni di anziani. Questi numeri stanno rapidamente aumentando ed è fondamentale che ci raduniamo insieme come nazione per sostenere i nostri vicini in questo momento di grande necessità”.

