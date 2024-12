Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani come gli influencer al ristorante

Quando da piccoli ci chiedevano “Cosa vuoi fare da grande?”, fra le risposte più gettonate c’erano l’astronauta, la veterinaria, il calciatore. Chiedessimo oggi ai bambini cosa vogliono diventare, probabilmente ci risponderebbero “influencer”. Sulla scia di questa carriera ormai tanto ambita, anche gli attori Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani hanno pensato bene di fare un tentativo – giocoso, ma comunque fallito miseramente. Era estate quando, durante le riprese del film “Io e te dobbiamo parlare”, i due comici hanno pensato bene di provare a pagare un ristoratore per la sua cena con due foto, come hanno raccontano a Che tempo che fa.

Influencer in erba

Fossero stati da Pizza Hut negli Emirati, sicuramente se la sarebbero passata meglio. Il ristoratore marchigiano in questione, invece, alla proposta degli attori ha vigorosamente scosso la testa. La scena è questa. Siani e Pieraccioni cenano in un locale e bevono un po’ (troppo) di “mommo” (per noialtri, vino), quando all’attore toscano viene l’idea del secolo: invece di mettere mano al portafoglio, perché non proporre al ristoratore un bel baratto stile influencer scrocconi?

Una cena in cambio di due foto sui nostri profili social – anzi, a dirla tutta, solo sul suo, visto che Siani non ha alcuna presenza online. La brillante idea parte da Pieraccioni, ma è Siani ad andare all’attacco con l’imbarazzante proposta. “Umiliante” è in effetti l’aggettivo che usano per descrivere la vicenda, perché il patron non solo si è bellamente rifiutato di accettare, ma ha anche garbatamente sussurrato ai due di non presentarsi mai più.

Apprezziamo l’autoironia, sfoderata anche sui social sotto la foto “alticcia” con tanto di abbraccio molesto al ristorante e didascalia che recita: “Ricordi estivi: qui è quando mezzi ‘mbriachi proponemmo al ristoratore di pagare il conto con una foto come fanno gli influencers! Non ci cascò.” Peccato che, se il loro era solo un gioco (?), per molte e molti influencer questa sia la quotidiana realtà.