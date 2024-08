Negli Emirati Pizza Hut accetta pagamenti in contenuti TikTok, alla faccia di chi si lamenta degli influencer scrocconi

I nostri lettori più attenti se ne saranno già accorti: la vetrina dei social è appannata come non mai. C’è una certa – e legittima – diffidenza che a tratti sfocia nella frustrazione nei confronti di chi, a suon di #adv maliziosamente mimetizzati, ostenta vacanze e regali e benessere ottenuti gratuitamente: il fallout del Pandoro Gate continua a puzzare, ma l’impressione è che l’intera vicenda abbia mosso una più generale presa di coscienza nei confronti dei cosiddetti influencer scrocconi. C’è però una buona notizia per i nostri paladini da selfie stick: negli Emirati Pizza Hut ha preso ad accettare pagamenti in contenuti TikTok. Ma come funziona?

Il nome della promozione è più che eloquente – Pay With Your Trend -, e permette ai clienti del marchio di pagare una particolare e nuova voce del menu – il My Box – attraverso un video pubblicato su TikTok con l’hashtag #YourTermsYourConditions, che sia obbediente ai trend attuali e che includa il prodotto di cui sopra. Ok, e poi?

Pagare la pizza con un balletto

Il resto, come si suol dire, vien da sé: una volta caricato il video, gli utenti riceveranno un codice promozionale che consente loro di riscattare un My Box completamente gratuito tramite l’app di casa Pizza Hut. Semplice, no?

L’idea, stando a quanto lasciato trapelare, sarebbe quella di ampliare l’accesso al paniere dei benefici portati dalla creazione dei contenuti social a un pubblico più vasto, anziché lasciare che fosse appannaggio pressoché esclusivo di celebrità e influencer di vario calibro. Si tratta di un tentativo di democratizzare l’economia digitale, in altre parole.

Ahmed Sabri, Marketing Lead presso Pizza Hut Middle East & Pakistan, ha riassunto quest’ultimo concetto in maniera più che precisa: “I social media stanno letteralmente diventando una valuta nel mondo di oggi”, ha spiegato. “Una valuta che, fino a questo momento, è però stata accessibile solamente a coloro che hanno un ampio seguito“. Difficile dargli torto.

“Con questa promozione, la apriamo a tutti e a chiunque” ha continuato Sabri. “Non importa chi sei, cosa fai o quanti follower hai”. Le condizioni per partecipare, come abbiamo visto, sono piuttosto semplici: è sufficiente che il contenuto in questione sia appartenente a un trend attualmente in voga (tipo il turismo al supermercato) e che includa una My Box.