L’ex cancelliere tedesco Schröder offre la cena, ma non tiene conto dei fuori carta: chiamata la polizia

Gerhard Schröder, ex cancelliere tedesco, ha offerto cena in un ristorante stellato; ma si è rifiutato di saldare il conto di un ospite.

di Luca Venturino 17 Ottobre 2023

La serata giusta per lasciarsi prendere dalla generosità – la cornice di un ristorante con due Stelle Michelin (il Lakeside di Amburgo, per i più curiosi), il piacere di essere circondato da amici e conoscenti. Pare che Gerhard Schröder, ex cancelliere tedesco che di fatto guidò la Germania dal 1998 fino al 2005 prima dell’attuale era Merkel, sia stato chiaro fin da subito: avrebbe pagato di tasca sua tutte le pietanze ordinate tra quelle elencate nel menu, bevande naturalmente comprese.

Chissà che i dettagli non abbiano finito per perdersi tra il tintinnio del primo brindisi alla generosità di Schröder? Eh sì, perché lo stesso ex cancelliere si era apparentemente (concedeteci il lusso del dubbio: purtroppo per noi non eravamo presenti) assicurato di sottolineare che per gli ordini fuori carta ognuno avrebbe dovuto mettere mano al proprio portafoglio. Uno degli invitati, un uomo d’affare di origine iraniana di 41 anni, pare abbia perso questo particolare finendo per ordinare extra per un totale di 6117 euro. Era troppo tardi per cambiare idea e pagare alla romana?

L’ex cancelliere Schröder e il conto troppo salato

Sfacciataggine o genuina incomprensione? Difficile dirlo, davvero. I colleghi della Bild non hanno dubbi sulla puntualità di Schröder, e come accennato in apertura di articolo sono dell’idea che l’ex cancelliere sia stato perfettamente chiaro nello spiegare le sue condizioni – avrebbe offerto tutti i piatti ordinati tra quelli elencati nel menu, mentre per i cosiddetti fuori carta ognuno avrebbe dovuto pagare per sé.

Allo stesso tempo, tuttavia, approfittare in maniera così grossolana della generosità di Schröder (come avrebbe fatto l’uomo d’affari iraniano, per l’appunto) ci pare indecoroso e decisamente fuori luogo. A spingere verso la tesi della sfacciataggine, tuttavia, c’è l’epilogo della storia: quando il conto è arrivato al tavolo (e qui sì che avremmo voluto esserci: ma ve lo immaginate il gelo calato tra i commensali?) il nostro imprenditore iraniano si sarebbe rifiutato di pagare.

Schröder, dal canto suo, è rimasto fedele alle sue condizioni – pagare i fuori carta era responsabilità dei singoli ospiti, per l’appunto. Uno stallo alla messicana tra un tedesco e un iraniano, in altre parole; smosso infine dall’audacia di un cameriere che ritiene opportuno avvisare la direzione.

La direzione, dal canto suo, ha preferito contattare quanto prima la polizia; ma all’arrivo del personale in divisa l’ospite iraniano si era già allontanato dal ristorante. Quel che è peggio, stando a quanto lasciato trapelare dalle stesse forze dell’ordine, non sarebbe la prima volta che l’uomo d’affare crea problemi al locale: secondo i media tedeschi potrebbe aprirsi un’indagine per truffa.